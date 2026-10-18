Modern Warfare 4 démarre bien sur Steam, mais les premiers avis jugent surtout la campagne

Les premiers acheteurs Steam accueillent bien Modern Warfare 4, mais ils n’ont pas encore tout le jeu entre les mains. La campagne est accessible en avance depuis le 16 octobre ; DMZ doit suivre le 20. Lors de notre contrôle, les avis liés à un achat sur Steam comptaient 1 069 recommandations positives sur 1 218 évaluations, soit environ 87,8 %. Un bon départ pour la partie déjà jouable, avant le verdict sur les autres modes.

Le relevé compte 1 069 avis positifs sur 1 218 achats Steam évalués

Le comptage fourni par Steam correspond à environ 87,8 % d’avis favorables dans ce périmètre. Il s’agit d’une photographie des évaluations disponibles au moment du contrôle, pas d’une note définitive. De nouveaux acheteurs peuvent faire évoluer rapidement le total et la proportion.

Insider Gaming avait signalé le 17 octobre un démarrage positif sur un échantillon plus petit, en s’appuyant sur un indicateur SteamDB. Notre comptage utilise les évaluations d’achats Steam disponibles lors du contrôle. Le relevé antérieur et l’indicateur SteamDB cité par le média répondent à un autre calcul : leur écart ne mesure pas à lui seul une progression de la satisfaction.

Nous ne présentons pas ce relevé comme un classement de tous les Call of Duty. Son intérêt est de montrer un premier accueil favorable pour cet épisode. Affirmer que tout le jeu est déjà validé ou qu’il restera le mieux noté pendant des années dépasserait ce que ces avis permettent de dire.

La campagne est jouable, DMZ arrive ensuite

La fiche du jeu annonce un accès anticipé à la campagne à partir du 16 octobre, puis à DMZ à partir du 20 octobre. Les premiers avis se forment donc avant que toutes les expériences soient ouvertes. Une bonne impression sur l’histoire et ses missions ne mesure pas encore l’équilibrage du multijoueur ou le fonctionnement de DMZ à grande échelle.

Menow avait détaillé l’annonce de Modern Warfare 4 et le retour de DMZ. Les évaluations actuelles constituent un fait distinct : elles commencent à renseigner sur la réception du jeu effectivement accessible, après les promesses de présentation.

Pour un joueur qui attend surtout les affrontements en ligne, les retours pertinents viendront avec ces modes et leurs conditions réelles d’utilisation. Le nombre d’avis sur la campagne ne remplace pas cette prochaine étape.

L’accès anticipé n’est pas réservé à l’édition la plus chère sur Steam

La boutique indique que toute version numérique précommandée donne accès aux étapes anticipées annoncées. Au moment du contrôle, l’édition standard est affichée à 69,99 € sur la page française et l’édition Coffre d’armes à 99,99 €. Leurs bonus diffèrent, mais la campagne anticipée n’est pas présentée comme un privilège réservé à Coffre d’armes.

Il n’est donc pas nécessaire de choisir l’édition à 99,99 € uniquement pour cet accès. Les conditions exposées ici sont celles de Steam. Elles ne permettent pas de promettre les mêmes offres commerciales, promotions ou modalités chez chaque vendeur sur console.

Sur PC, vérifiez aussi le SSD, le TPM et le démarrage sécurisé

La fiche PC demande notamment TPM 2.0, le démarrage sécurisé et un numéro de téléphone portable associé au compte Steam. Elle indique aussi un SSD et 115 Go d’espace disponible au lancement. Vérifier ces conditions avant de lancer le téléchargement peut éviter une mauvaise surprise.

Le français est annoncé pour l’interface, l’audio et les sous-titres. Ces informations concernent directement les joueurs français qui veulent suivre la campagne dans leur langue. Le relevé favorable ne garantit, lui, ni les performances sur une configuration précise ni l’absence de problème technique individuel.

Le multijoueur et DMZ n’ont pas encore leur verdict

Un lancement anticipé attire un public déjà motivé, prêt à acheter avant la sortie complète. C’est un échantillon particulier, même lorsque les avis proviennent de véritables acheteurs. L’arrivée de davantage de joueurs et de nouveaux modes peut modifier les critiques, dans un sens comme dans l’autre.

Le premier signal est favorable pour la campagne déjà accessible. DMZ et le multijoueur devront encore convaincre dans leurs propres conditions : leur verdict ne peut pas être déduit des recommandations reçues avant leur ouverture.