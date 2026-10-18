Battlefield 6 et Stranded Deep sont gratuits à l’essai, avec deux dates de fin différentes

Vous avez le choix entre une opération militaire et une survie dans le Pacifique, mais pas le même temps pour essayer les deux. Battlefield 6 et Stranded Deep sont accessibles gratuitement sur Steam ce dimanche 18 octobre. Stranded Deep ferme son essai le lundi 19 à 19 heures en France métropolitaine ; Battlefield 6 le poursuit jusqu’au mardi 20 à 19 heures. Aucun des deux jeux n’est offert définitivement.

Stranded Deep s’arrête un jour avant Battlefield 6

Les données des pages françaises de Steam indiquent deux opérations commencées le 15 octobre. Pour Stranded Deep, la période gratuite prend fin le 19 octobre à 17 heures UTC, soit 19 heures en France métropolitaine. Battlefield 6 reste proposé à l’essai jusqu’au 20 octobre à 17 heures UTC, également 19 heures chez nous.

Pour essayer les deux sans courir après les comptes à rebours, commencez par Stranded Deep. Le dimanche 18 laisse encore une journée supplémentaire pour le second essai, celui de Battlefield 6. Les horaires indiqués sont ceux de la France métropolitaine, encore à l’heure d’été durant ces opérations. Un téléchargement lancé à la dernière minute peut aussi consommer une bonne partie du temps restant, surtout pour Battlefield 6 et ses besoins de stockage.

La fin d’une promotion et celle d’un essai gratuit peuvent être différentes. La réduction affichée sur Stranded Deep court au-delà de sa période d’accès gratuit. Se fier uniquement au compte à rebours du prix réduit ferait donc rater la bonne échéance.

Battlefield 6 demande de préparer son PC et son compte EA

La fiche Steam mentionne un compte EA lié au compte Steam et une connexion permanente à Internet. Elle exige aussi TPM 2.0 et Secure Boot. Si votre machine ne remplit pas ces conditions, le téléchargement ne suffira pas à rendre le jeu utilisable.

La configuration minimale affichée comprend notamment 16 Go de mémoire vive, un processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 et une carte graphique de type GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT ou Intel Arc A380. Steam indique 80 Go d’espace de stockage. Les performances réelles dépendront ensuite de la définition et des réglages choisis.

Vous pouvez rapprocher ces exigences de notre article sur la configuration PC de Battlefield 6, en gardant la fiche actuelle de Steam comme référence pour les prérequis à jour. Vérifiez également le contenu exact proposé dans l’offre d’essai : la présence du jeu complet à la vente ne permet pas de promettre que chaque mode est inclus dans l’accès temporaire.

Stranded Deep propose une autre façon d’occuper le week-end

Le jeu de survie repose sur l’exploration et la gestion des ressources après un accident dans le Pacifique. Sa fiche Steam annonce du jeu solo, de la coopération en ligne et de la coopération locale sur écran partagé. C’est une option à considérer si vous cherchez une partie à deux plutôt qu’un affrontement compétitif.

Le français est indiqué pour l’interface de Stranded Deep, tandis que l’audio n’est pas annoncé en français. Battlefield 6 affiche, lui, une interface, des sous-titres et de l’audio en français sur sa page Steam. Cette différence compte si vous souhaitez jouer sans dépendre de dialogues anglais.

Après l’essai, il faut acheter le jeu pour continuer

Ouvrez la fiche du jeu dans Steam et choisissez l’option qui correspond à l’essai gratuit, plutôt qu’un bouton d’achat. La disponibilité et les conditions affichées sur votre compte restent la référence au moment de lancer l’installation. Les offres vérifiées ici concernent Steam sur PC : elles ne constituent pas une confirmation d’accès gratuit identique sur PlayStation ou Xbox.

À l’expiration de l’opération, il faudra disposer d’un droit d’accès payant pour continuer. L’occasion est surtout bonne pour évaluer le jeu et son comportement sur votre machine avant de décider d’un achat. Pour Stranded Deep, cette décision peut attendre la fin de l’essai ; pour commencer à jouer gratuitement, l’heure à retenir reste bien le 19 octobre à 19 heures.