PS Plus : Back 4 Blood offrira son premier DLC dès le 21 octobre, avec une condition à connaître

Reformer son équipe dans Back 4 Blood coûtera un peu moins cher en contenu supplémentaire à partir du 21 octobre. Du 21 octobre au 4 novembre, les abonnés PlayStation Plus pourront récupérer sans frais supplémentaires Tunnels de la Terreur, la première extension du jeu. L’offre porte sur le DLC : il faut aussi avoir accès au jeu de base, proposé dans le catalogue Extra.

Essential suffit pour le DLC, Extra donne aussi accès au jeu

L’opération figure dans l’annonce française de Sony du 14 octobre. La fenêtre commence le 21 octobre, un jour après la date principale annoncée pour les ajouts au catalogue. Elle se termine le 4 novembre ; Sony ne donne pas d’heure de clôture dans cette publication.

Pour un abonné Essential qui possède déjà Back 4 Blood, c’est donc une offre à surveiller sans changer de formule pour le seul DLC. Pour découvrir aussi le jeu via l’abonnement, il faut disposer du niveau donnant accès au catalogue : la fiche française de Back 4 Blood le propose avec PlayStation Plus Extra, sur PS4 et PS5. Récupérer une extension ne remplace pas cet accès au jeu complet.

Sept ruches et deux Nettoyeurs pour reprendre la campagne

Tunnels de la Terreur ne vient pas de sortir : son lancement remonte au 12 avril 2022. Son intérêt tient à ce qu’il ajoute à une partie déjà entamée. Les notes officielles de cette extension décrivent sept ruches d’Infestés, des zones souterraines à explorer, ainsi que deux personnages jouables : Heng et Sharice.

Ces derniers apportent des compétences différentes, entre ressources supplémentaires pour Heng et armure improvisée pour Sharice. Des armes légendaires et de nouveaux ennemis complètent le contenu. Pour un groupe qui connaît déjà les trajets de la campagne, l’attrait est surtout de retrouver des détours et des risques à gérer ensemble, plutôt que de recommencer exactement la même soirée de jeu.

Warner précise également que les joueurs sans l’extension peuvent accéder à son contenu en jouant avec quelqu’un qui la possède. Une équipe peut ainsi explorer les ruches sans que chacun achète l’extension. L’accès partagé ne donne pas la possession individuelle du DLC.

Le Pass annuel sera aussi remisé, mais pas offert

Sony annonce parallèlement 95 % de réduction sur les deuxième et troisième DLC ainsi que sur le Pass annuel. Aucun montant final en euros n’est détaillé dans cette annonce : il faudra consulter l’offre française au lancement. Avant un achat, vérifiez aussi ce que comprend déjà votre édition du jeu.

Cette opération complète les nouveautés PS Plus d’octobre. Pour Back 4 Blood, le rendez-vous utile est le 21 : la page du DLC devra alors afficher l’avantage lié à votre abonnement avant toute validation.