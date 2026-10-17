Hitman Absolution arrive sur Switch 2 avec une mise à niveau gratuite pour les joueurs Switch

Les joueurs qui possèdent Hitman: Absolution sur Switch pourront passer à l’édition Switch 2 sans payer de supplément pendant une durée limitée. Feral Interactive fixe la sortie au 22 octobre, avec des améliorations graphiques et de nouvelles commandes. Pour les propriétaires du premier portage, le point à surveiller sera donc le pack de mise à niveau, plutôt qu’un second achat du jeu complet.

La gratuité concerne la mise à niveau, pas un nouveau jeu offert à tous

L’annonce de Feral, relayée le 15 octobre par Gematsu, prévoit un Upgrade Pack gratuit au lancement pour les détenteurs de la version Switch. Il sera ensuite vendu 4,99 € en Europe. La gratuité prendra fin début novembre. Récupérez le pack dès le 22 octobre, avant le 5 novembre ; l’heure limite française n’est pas précisée dans les informations consultées.

Le jeu complet est annoncé à 24,99 € pendant l’offre de lancement, puis à 29,99 €. Ces montants en euros proviennent de l’annonce européenne, pas d’une conversion du tarif américain. Ils restent à vérifier sur la fiche eShop française lors de l’achat, notamment pour distinguer le jeu intégral du seul pack réservé aux propriétaires de la version précédente.

Le mode Performance vise 60 images par seconde

Le programme comprend une résolution accrue, des effets et animations améliorés, un mode Performance visant 60 images par seconde et la prise en charge des commandes souris des Joy-Con. Il s’agit d’objectifs annoncés par l’éditeur, pas de résultats mesurés sur une version commerciale. Nous n’avons pas testé ce portage.

Pour un jeu d’infiltration, une image plus fluide peut surtout rendre les déplacements et les changements de caméra plus agréables. La commande souris ouvre une autre possibilité pour viser ; son intérêt réel dépendra de la précision et du confort de l’implémentation. Le mode Contrats est également annoncé au lancement, avec la création et le partage de défis d’assassinat.

Les 20 missions d’Absolution reviennent sur la nouvelle console

La fiche Nintendo française du jeu Switch, sorti le 13 novembre 2025, décrit 20 missions, cinq niveaux de difficulté et une histoire où l’agent 47 est traqué par son ancienne agence. Le mode Instinct permet notamment de repérer les cibles et d’anticiper les mouvements ennemis.

C’est cette aventure que l’édition Switch 2 reprend et améliore. Les améliorations techniques s’adressent donc aussi à ceux qui ont déjà terminé ces missions. En revanche, la fenêtre de gratuité permettra aux propriétaires du jeu Switch d’essayer les améliorations sans racheter Absolution au prix de l’édition complète.