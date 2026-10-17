GTA 6 peut-il viser le jeu de l’année 2026 ? Le calendrier des Game Awards lui laisse une place

GTA 6 peut encore concourir aux Game Awards 2026 si Rockstar maintient sa sortie au 19 novembre. Le règlement ferme la fenêtre d’éligibilité le lendemain à 21 heures, heure du Pacifique. Le calendrier lui laisse donc une place, sans lui garantir une nomination ni, bien sûr, le titre de jeu de l’année.

La boutique officielle de Rockstar affiche toujours le 19 novembre 2026. De leur côté, les règles des Game Awards fixent la limite au 20 novembre à 21 heures dans le fuseau du Pacifique, soit le 21 novembre à 6 heures en France métropolitaine.

Avec une sortie aussi tardive, GTA 6 ne serait pourtant pas automatiquement exclu de l’édition 2026 : sa commercialisation prévue tombe avant la clôture. En revanche, ce créneau serré ne permet pas de savoir combien de temps chaque rédaction aura pour l’évaluer avant son vote.

La nouvelle bande-annonce de lancement de GTA 6 relève de la campagne promotionnelle de Rockstar. L’appréciation du jeu complet sera un autre exercice : un trailer très suivi ne fournit pas à lui seul un verdict sur l’aventure finale.

Le jury devra encore choisir GTA 6 parmi les nommés

Les nominations reposent sur un jury international de médias et de créateurs. Passer avant la date limite autorise l’examen d’un jeu ; cela ne constitue ni une sélection officielle ni une présélection annoncée par l’organisation.

La distinction compte particulièrement pour GTA 6, dont la notoriété peut facilement être confondue avec un statut de favori déjà acquis. À ce stade, le calendrier permet seulement d’écarter l’idée d’une exclusion automatique pour sortie trop tardive. Il ne révèle rien des bulletins de vote.

Le vote du public ne décide pas seul du jeu de l’année

Pour la plupart des récompenses, l’organisation répartit le résultat entre 90 % pour le jury et 10 % pour le public. Une forte mobilisation des fans peut donc peser sans se substituer au jugement des votants professionnels.

La cérémonie est annoncée pour le 10 décembre à Los Angeles. D’ici là, les étapes décisives pour GTA 6 seront sa commercialisation effective, puis l’éventuelle annonce d’une nomination. Le règlement laisse la porte ouverte ; c’est le jeu terminé qui devra convaincre.