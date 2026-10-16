GTA 6 dévoile sa bande-annonce de lancement avec Justice à la musique

Après les fuites, voici une vidéo que les joueurs peuvent découvrir directement chez Rockstar : la bande-annonce de lancement de GTA 6, publiée le 15 octobre. Elle accompagne le rendez-vous du 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, avec un morceau inédit de Justice. Le duo français est aussi crédité comme compositeur de la musique originale du jeu.

Une nouvelle vidéo officielle avant le 19 novembre

Le trailer de lancement est désormais accessible sur le site de Rockstar. Il rejoint la longue présentation officielle du 27 août et les deux premières bandes-annonces. Pour les joueurs qui avaient préféré éviter les vidéos diffusées sans autorisation, c’est un nouveau point d’entrée dans la campagne officielle.

Le synopsis publié par le studio reste centré sur Jason et Lucia. Un coup qui tourne mal les entraîne dans une conspiration criminelle à travers Leonida, l’État fictif où se trouve Vice City. Rockstar décrit leur dépendance mutuelle comme un élément central de cette histoire.

Cette présentation raconte le point de départ choisi par Rockstar. Elle ne fournit ni durée de vie ni bilan des possibilités du jeu final : le trailer reste un montage promotionnel, à distinguer d’un test.

Justice compose le score, l’album réunit d’autres artistes

La présentation officielle précise que la bande-annonce dévoile Flower in a Hurricane, un morceau de Justice avec Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard. Rockstar identifie le duo français comme compositeur du score original sur sa page consacrée à la musique.

Trois ensembles coexistent. Le score désigne la composition originale associée au jeu. Les radios accompagnent l’exploration avec leurs stations et leurs sélections. Enfin, Grand Theft Auto VI: The Album est présenté comme un disque de 34 titres originaux, attendu le 19 novembre. Justice n’est donc pas annoncé comme l’unique auteur de toute la musique que l’on entendra dans GTA 6.

La page officielle permet déjà de parcourir plusieurs stations, dont Flash FM, tournée vers la pop, The Chamber pour le metal et Dirty South Classics pour le rap régional. Ces stations donnent un aperçu de l’ambiance sonore de Leonida.

Le marquage PlayStation ne crée pas une exclusivité

Le site et le trailer affichent un marquage promotionnel PlayStation. Mais la page du jeu conserve bien les deux familles de consoles : PS5 et Xbox Series X|S. Ce partenariat de communication ne constitue pas une annonce d’exclusivité PlayStation.

La fiche Sony détaille l’audio 3D, le retour haptique et les gâchettes adaptatives prévus sur PS5. Elle ne fournit pas une comparaison indépendante avec la Xbox.

Pour les joueurs Windows, aucun calendrier PC n’apparaît sur la page Rockstar. Notre point sur GTA 6 sur PC détaille cette situation séparément. La nouvelle vidéo n’annonce pas de plateforme supplémentaire.

Le site Rockstar rassemble désormais le nouveau trailer et l’exploration musicale de Leonida. Deux portes d’entrée officielles pour patienter jusqu’au 19 novembre, sans passer par les extraits fuités.