PEAK sur PS5 : la sortie du 22 octobre et le cross-play avec vos amis sont confirmés

La cordée de PEAK s’ouvre à la PS5 le 22 octobre, avec du cross-play confirmé par les développeurs. Les joueurs pourront retrouver jusqu’à trois amis sur d’autres plateformes, sans séparer leur groupe selon la machine utilisée. Team PEAK précise aussi que l’édition PlayStation intégrera les contenus ajoutés depuis le lancement.

Cette fois, il ne s’agit plus d’un indice dans une base de classification. Après la première trace d’une version PS5 de PEAK, l’équipe donne une date et précise ce qui changera pour les groupes de joueurs.

Le cross-play évite de diviser la cordée

Dans le PlayStation Blog du 15 octobre, Hanna Fogelberg, responsable de la communauté chez Evil Landfall, annonce que le lancement PS5 s’accompagne du jeu entre plateformes. Une partie peut réunir le joueur et trois amis, soit quatre personnes au total.

L’intérêt dépasse la présence d’une version supplémentaire en boutique. PEAK repose sur l’entraide pendant l’escalade : si votre groupe joue déjà sur PC, l’arrivée d’un ami sur PS5 ne doit pas l’obliger à former une équipe séparée. L’annonce confirme cette ambition de groupe commun sans fournir ici une procédure détaillée d’invitation.

La PS5 récupère le contenu accumulé depuis le lancement

Les développeurs indiquent que cette édition inclura les mises à jour de contenu, les biomes et les objets déjà ajoutés. Les nouveaux venus ne repartiront donc pas uniquement de la version initiale du jeu.

Le principe reste celui d’une ascension où la faim, les blessures et les obstacles peuvent réduire l’endurance. L’entraide fait partie du défi : progresser seul en laissant un partenaire en difficulté peut fragiliser toute l’expédition. La page officielle de PEAK sur Steam décrit notamment les cordes et les pitons qui aident les suivants à progresser. Garder une équipe commune entre plateformes sert directement cette mécanique.

Des parties personnalisées permettent aussi d’adapter les conditions de l’ascension. La communication cite même la possibilité de donner des coups de pied à ses compagnons dans ces sessions : un détail qui annonce autant de sauvetages improvisés que de mauvais tours entre amis.

Le rendez-vous est fixé au 22 octobre sur PS5. Les conditions d’accès en ligne et le prix français doivent être vérifiés sur la fiche PlayStation Store au moment de l’achat ; l’annonce ne permet pas de promettre une intégration au PlayStation Plus ou des performances particulières. La prochaine ascension peut donc se préparer avec les amis qui jouent sur PC : le cross-play fait partie de l’annonce, au même titre que la date.