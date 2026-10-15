PEAK sur PS5 : le jeu coopératif qui a cartonné sur PC pourrait bientôt arriver sur PlayStation

Après avoir conquis des millions de joueurs sur PC, PEAK semble enfin se rapprocher de la PlayStation 5. Le jeu d’escalade coopératif, devenu un véritable phénomène grâce à ses situations imprévisibles et ses vidéos virales, vient d’apparaître dans la base officielle de classification américaine ESRB. Une version PS5 est désormais explicitement mentionnée, alors que les développeurs préparent depuis plusieurs semaines l’arrivée du jeu sur consoles. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendent de pouvoir escalader ses montagnes entre amis sans posséder d’ordinateur gaming.

PEAK sur PS5 : une classification officielle vient de révéler le portage

Le nouvel indice ne provient pas d’un compte anonyme ou d’une prétendue fuite sur les réseaux sociaux.

Il apparaît directement dans la base de données de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’organisme chargé de classifier les jeux vidéo selon leur contenu en Amérique du Nord.

La fiche consacrée à PEAK mentionne désormais PlayStation 5 dans la rubrique des plateformes.

Elle indique également Skybound Games comme éditeur et attribue au jeu la classification E10+, destinée aux joueurs âgés d’au moins dix ans selon le système américain.

Cette évaluation s’accompagne de mentions relatives à la violence fantastique et aux interactions entre utilisateurs.

L’information a été repérée le 13 octobre 2026 par plusieurs médias spécialisés, dont Gematsu.

Une telle classification constitue un signal sérieux concernant la préparation d’une version console. Elle ne remplace cependant pas une annonce de commercialisation.

Aucune date de sortie PS5 n’a été officiellement communiquée dans la fiche consultée.

Pourquoi PEAK est devenu l’une des surprises gaming de 2025

Sorti sur Steam le 16 juin 2025, PEAK repose sur une idée relativement simple : escalader une montagne particulièrement dangereuse avec l’aide de ses amis.

Le jeu a été développé par Aggro Crab et Landfall, deux studios indépendants qui ont choisi de miser sur une expérience coopérative fondée sur l’entraide, la gestion des ressources et les accidents imprévus.

Chaque partie commence sur une île mystérieuse, où les joueurs doivent atteindre le sommet d’une montagne.

Le problème est que l’ascension ne se déroule presque jamais comme prévu.

Un mauvais saut peut entraîner une chute. Un joueur peut manquer d’endurance au mauvais moment. Un équipement indispensable peut être perdu, tandis qu’un partenaire se retrouve bloqué au-dessus d’un précipice.

Ces situations ont largement contribué à la popularité du jeu sur Twitch, YouTube et TikTok.

Les séquences dans lesquelles un joueur tente désespérément de sauver ses amis avant de tomber avec eux sont devenues particulièrement populaires.

Selon les chiffres relayés par la presse spécialisée, PEAK a dépassé les dix millions d’exemplaires vendus sur PC, confirmant son statut de succès indépendant majeur.

Un jeu qui transforme chaque ascension en aventure différente

PEAK ne fonctionne pas comme un jeu de plateforme traditionnel.

Le personnage possède une jauge d’endurance qu’il faut gérer pendant l’escalade.

Chaque mouvement consomme des ressources, tandis que la faim, les blessures et différentes conditions environnementales peuvent réduire les capacités du personnage.

Il faut donc régulièrement choisir entre poursuivre l’ascension, chercher du matériel ou attendre ses coéquipiers.

Les joueurs peuvent notamment trouver :

Des cordes et des outils d’escalade pour franchir certains obstacles.

pour franchir certains obstacles. De la nourriture permettant de gérer les besoins du personnage.

Des objets capables de faciliter certaines situations dangereuses.

Du matériel destiné à aider un partenaire en difficulté.

Le jeu se distingue également par ses montagnes dont les configurations évoluent régulièrement.

Cette variété empêche les joueurs de reproduire systématiquement la même ascension.

Une stratégie qui fonctionne sur une partie peut devenir beaucoup moins efficace lors de la suivante.

C’est aussi ce qui explique pourquoi PEAK continue d’intéresser les joueurs plusieurs mois après son lancement.

Les développeurs préparent les versions consoles depuis septembre

La découverte de la classification PS5 ne tombe pas complètement par surprise.

Les développeurs avaient déjà confirmé travailler sur des adaptations consoles dans une communication publiée sur Steam au début du mois de septembre.

Ils expliquaient notamment avoir intégré différents changements techniques dans la version PC afin de préparer les futurs portages.

Cette méthode leur permet de tester certains composants auprès de la communauté avant leur utilisation sur d’autres plateformes.

Mais elle peut aussi entraîner des problèmes temporaires, notamment avec les mods ou certaines fonctions du jeu.

Les développeurs ont d’ailleurs dû publier plusieurs correctifs après ces modifications.

Le fait que PEAK apparaisse désormais dans la base de l’ESRB suggère que le travail sur PlayStation 5 a atteint une étape suffisamment avancée pour permettre une évaluation de son contenu.

Il reste toutefois impossible d’en déduire une sortie dans les jours qui viennent.

Le cross-play entre PC et consoles se prépare également

L’un des points les plus intéressants concerne le multijoueur.

PEAK doit une grande partie de son succès à sa dimension coopérative, avec des équipes pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.

Il serait donc particulièrement frustrant de ne pas pouvoir rejoindre ses amis simplement parce qu’ils jouent sur une autre plateforme.

Les développeurs ont déjà introduit un système de codes de salon destiné à préparer les futures interactions entre les versions PC et consoles.

Le principe permet de partager un code avec ses amis afin qu’ils puissent rejoindre une partie depuis l’interface du jeu.

Les responsables du projet ont expliqué que ce système avait été conçu en vue du jeu multiplateforme.

Cette préparation est encourageante, mais elle ne garantit pas encore les conditions exactes du cross-play sur PS5.

Il faudra notamment attendre les informations officielles concernant les plateformes compatibles, les éventuelles restrictions et les conditions nécessaires pour jouer en ligne sur PlayStation.

PEAK sortira-t-il également sur Xbox et Nintendo Switch 2 ?

À ce stade, la classification ESRB consultée mentionne uniquement la PlayStation 5.

Les développeurs ont évoqué plus largement leur travail sur des portages consoles, sans que cette fiche permette de confirmer un calendrier précis pour Xbox ou Nintendo Switch 2.

Il serait donc prématuré d’affirmer que toutes les versions seront commercialisées simultanément.

De même, aucun tarif officiel PS5 n’a été communiqué dans les informations de classification.

La présence de Skybound Games comme éditeur constitue également un élément intéressant. L’entreprise pourrait participer à la distribution ou à l’édition de la version console, mais ses responsabilités exactes n’ont pas été détaillées dans la fiche ESRB.

Pour les joueurs, la prochaine étape à surveiller reste donc une annonce des développeurs ou une apparition du jeu sur le PlayStation Store.

Pourquoi PEAK pourrait très bien fonctionner sur PS5

Le succès de PEAK repose moins sur des graphismes ultraréalistes que sur les interactions entre joueurs.

Il s’agit d’un jeu facile à comprendre, mais difficile à maîtriser, dans lequel les situations les plus mémorables proviennent souvent d’une erreur ou d’une décision improvisée.

Cette formule peut se prêter particulièrement bien au jeu entre amis sur console.

La PS5 dispose également d’un environnement dans lequel les jeux coopératifs occupent une place importante, des grandes productions aux titres indépendants.

PEAK pourrait donc trouver un nouveau public parmi les utilisateurs qui ont découvert ses vidéos sur les réseaux sociaux sans pouvoir l’essayer sur PC.

Reste à voir comment les développeurs adapteront les commandes d’escalade à la manette et s’ils exploiteront certaines fonctions de la DualSense.

Aucune fonctionnalité spécifique liée aux gâchettes adaptatives ou aux vibrations haptiques n’a été confirmée à ce stade.

Quand pourra-t-on jouer à PEAK sur PlayStation 5 ?

La réponse officielle reste inconnue.

La fiche ESRB confirme qu’une version PS5 a été soumise à l’organisme de classification, mais elle ne fournit ni date de lancement ni fenêtre de commercialisation.

Certaines classifications précèdent une sortie de quelques semaines, tandis que d’autres apparaissent bien plus tôt dans le développement d’un jeu.

Il ne serait donc pas sérieux de promettre une arrivée avant la fin de l’année sans annonce des studios concernés.

En revanche, les indices s’accumulent : les développeurs travaillent publiquement sur les portages depuis septembre, le jeu intègre déjà des éléments préparant le cross-play et la version PS5 possède maintenant une fiche de classification officielle.

Pour les amateurs de jeux coopératifs, c’est le signal le plus concret à ce jour d’une arrivée de PEAK sur la console de Sony.