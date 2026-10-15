Apple déclare trois appareils obsolètes : si vous possédez ce MacBook ou cet iPad, attention aux réparations

Vous utilisez encore un ancien MacBook, un iPad ou des écouteurs Beats ? Apple vient d’apporter un changement important à sa liste de produits obsolètes. Depuis le 14 octobre 2026, trois appareils supplémentaires sont officiellement concernés par la fin du service matériel aux États-Unis. Cela signifie que leur réparation dans le réseau Apple devient beaucoup plus compliquée. Mais pour les propriétaires français, une particularité mérite d’être connue : la page d’assistance française d’Apple n’affiche pas encore exactement les mêmes informations.

Ces trois appareils Apple viennent de rejoindre la liste des produits obsolètes

Apple actualise régulièrement son catalogue de produits anciens et obsolètes. Ce classement dépend principalement du temps écoulé depuis la dernière commercialisation des appareils par le constructeur.

La dernière modification, repérée le 14 octobre par MacRumors, concerne trois références commercialisées il y a plusieurs années.

Les nouveaux appareils signalés comme obsolètes sont :

MacBook Retina 12 pouces de 2017 , dernière version de l’ordinateur ultracompact d’Apple.

, dernière version de l’ordinateur ultracompact d’Apple. iPad de sixième génération , commercialisé en 2018, dans ses versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular.

, commercialisé en 2018, dans ses versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular. Écouteurs BeatsX, commercialisés à partir de 2017, dans plusieurs coloris.

Cette évolution ne signifie pas que les appareils vont cesser de fonctionner du jour au lendemain.

En revanche, elle modifie les possibilités d’obtenir des réparations et des pièces détachées auprès d’Apple et de son réseau agréé.

Que signifie réellement « produit obsolète » chez Apple ?

Le terme peut sembler particulièrement sévère. Pourtant, Apple lui donne une définition précise.

Le constructeur distingue deux catégories de produits selon leur ancienneté.

Un appareil est considéré comme ancien lorsque sa commercialisation a pris fin depuis plus de cinq ans, mais moins de sept ans.

Durant cette période, Apple peut continuer à proposer des réparations, sous réserve de disponibilité des composants et des obligations légales applicables.

Un produit devient généralement obsolète lorsque plus de sept années se sont écoulées depuis la fin de sa distribution commerciale.

Dans cette situation, Apple indique que les réparations matérielles ne sont plus assurées par ses services et que les centres agréés ne peuvent plus commander de pièces pour ces modèles.

Une exception existe pour certains ordinateurs portables Mac : des remplacements de batterie peuvent rester possibles pendant une période allant jusqu’à dix ans après la fin de leur commercialisation, selon les stocks.

Les conditions sont détaillées sur la page officielle d’assistance Apple.

Le MacBook 12 pouces de 2017 : la fin d’une gamme très particulière

Parmi les trois appareils concernés, le MacBook Retina 12 pouces de 2017 est probablement le plus emblématique.

Présentée initialement en 2015, cette gamme cherchait à proposer un ordinateur portable particulièrement fin et léger.

Avec son écran Retina de 12 pouces, son refroidissement sans ventilateur et son poids inférieur à un kilogramme, elle se distinguait fortement des MacBook Pro de l’époque.

Le modèle avait également marqué les esprits avec son unique port USB-C, utilisé aussi bien pour la recharge que pour connecter des accessoires.

Cette conception minimaliste séduisait les utilisateurs recherchant un ordinateur compact pour écrire, naviguer sur Internet ou travailler en déplacement.

Mais elle imposait aussi plusieurs compromis : connectique limitée, performances modestes et clavier papillon dont la fiabilité avait suscité des critiques.

Apple a finalement arrêté la commercialisation de cette gamme en juillet 2019.

Le MacBook 12 pouces de 2017 représente donc la dernière génération d’une famille qui n’a jamais reçu de successeur direct équipé d’une puce Apple Silicon.

L’iPad 6 reste utilisable, mais son entretien devient plus compliqué

L’iPad de sixième génération a été lancé en mars 2018.

Il embarquait un écran Retina de 9,7 pouces et une puce Apple A10 Fusion. Il faisait également partie des premiers iPad d’entrée de gamme compatibles avec l’Apple Pencil de première génération.

À l’époque, cette compatibilité ouvrait davantage la prise de notes manuscrites et du dessin numérique aux utilisateurs ne souhaitant pas acheter un iPad Pro.

Plusieurs années après sa commercialisation, l’appareil peut encore être utilisé pour des tâches simples, à condition que les applications nécessaires restent compatibles avec son système.

En revanche, une batterie fatiguée, un écran endommagé ou un problème de connecteur peut rendre sa réparation moins intéressante économiquement.

Le classement parmi les produits obsolètes ne supprime pas automatiquement les données présentes sur la tablette.

Il ne constitue pas non plus une mise à jour logicielle qui bloquerait volontairement l’appareil.

Le principal changement concerne l’accès au service matériel officiel.

BeatsX : des écouteurs sans fil qui prennent également de l’âge

Les écouteurs BeatsX ont été commercialisés en 2017, à une période où Apple développait rapidement ses accessoires audio sans fil.

Ils utilisaient une conception tour de cou souple et la puce Apple W1, permettant notamment de faciliter l’association avec les appareils de l’écosystème Apple.

Leur format se distinguait des écouteurs totalement sans fil, car les deux oreillettes restaient reliées par un câble.

Avec le temps, la dégradation des batteries constitue l’un des problèmes possibles pour ce type d’accessoire.

Le passage au statut obsolète limite désormais davantage les possibilités de prise en charge matérielle officielle.

Si vos BeatsX fonctionnent encore correctement, vous pouvez néanmoins continuer à les utiliser avec des appareils compatibles.

Attention : la situation affichée sur le site français d’Apple est différente

C’est un détail particulièrement important pour les lecteurs français.

Au moment de notre vérification, le 15 octobre 2026, la documentation d’assistance américaine et plusieurs médias spécialisés signalent le MacBook 12 pouces de 2017 parmi les nouveaux produits obsolètes.

En revanche, la page française d’Apple classe encore ce MacBook parmi les produits anciens, et non parmi les produits obsolètes.

Cette différence peut provenir d’un décalage de mise à jour des pages régionales ou des règles applicables selon les marchés. Apple n’a pas fourni, dans les documents consultés, d’explication confirmant la raison exacte de cet écart.

Il serait donc prématuré d’affirmer que chaque propriétaire français de ce MacBook se verra automatiquement refuser toute prise en charge dès aujourd’hui.

Le plus sûr est de contacter Apple ou un centre de services agréé avec la référence exacte de l’appareil pour vérifier les possibilités de réparation.

La réglementation française peut également prévoir des conditions particulières de disponibilité des pièces pour certains appareils achetés localement.

Que faire si vous possédez l’un de ces trois appareils ?

La première recommandation est simple : ne remplacez pas un appareil uniquement parce qu’Apple l’a classé obsolète.

S’il fonctionne correctement et répond à vos besoins, rien ne vous oblige à cesser de l’utiliser immédiatement.

Quelques précautions deviennent toutefois particulièrement utiles.

Sauvegardez vos données : conservez une copie récente des documents, photos et autres fichiers importants.

conservez une copie récente des documents, photos et autres fichiers importants. Vérifiez les mises à jour disponibles : utilisez la dernière version logicielle compatible avec votre appareil.

utilisez la dernière version logicielle compatible avec votre appareil. Contrôlez l’état de la batterie : une autonomie fortement réduite peut justifier un diagnostic.

une autonomie fortement réduite peut justifier un diagnostic. Renseignez-vous avant une réparation : demandez un devis et vérifiez la disponibilité des pièces.

demandez un devis et vérifiez la disponibilité des pièces. Évaluez les risques de sécurité : un appareil ne recevant plus de correctifs récents doit être utilisé avec davantage de précautions.

Les réparateurs indépendants peuvent parfois proposer des interventions sur du matériel qui n’est plus pris en charge par Apple.

Cette possibilité dépend toutefois des compétences du professionnel, des pièces disponibles et de la nature de la panne.

Un produit obsolète est-il forcément dangereux à utiliser ?

Non. Il faut distinguer deux calendriers : celui du support matériel et celui du support logiciel.

Un appareil peut devenir obsolète au sens du service après-vente sans être immédiatement inutilisable.

À l’inverse, un ordinateur qui fonctionne encore parfaitement peut présenter des risques supplémentaires s’il utilise un système ne recevant plus de correctifs de sécurité.

Les deux situations doivent donc être examinées séparément.

Pour un ancien MacBook utilisé uniquement pour consulter des documents hors ligne, les contraintes ne seront pas les mêmes que pour un ordinateur servant quotidiennement à accéder à des comptes bancaires ou professionnels.

De même, une tablette destinée à quelques applications simples n’a pas les mêmes besoins qu’un appareil utilisé pour stocker des informations sensibles.

La nouvelle classification d’Apple rappelle surtout une réalité : la durée de vie physique d’un appareil peut dépasser la durée pendant laquelle son fabricant accepte de le réparer officiellement.

Avant de remplacer un MacBook ou un iPad encore fonctionnel, mieux vaut donc vérifier sa compatibilité logicielle, sa sécurité et ses possibilités réelles de réparation en France.