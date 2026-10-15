Xbox pourrait rendre Minecraft, Fallout et The Elder Scrolls exclusifs : Microsoft interroge déjà les joueurs

Et si les prochains Fallout, The Elder Scrolls ou même Minecraft devenaient exclusifs aux consoles Xbox et au PC ? Microsoft vient de soumettre cette possibilité à certains joueurs dans une enquête particulièrement surprenante. Le questionnaire évoque plusieurs scénarios, allant d’exclusivités temporaires jusqu’au retrait de futures nouveautés des consoles PlayStation et Nintendo. Une hypothèse qui pourrait bouleverser la stratégie multiplateforme de Xbox, même si aucune décision officielle n’a encore été annoncée.

Microsoft demande aux joueurs s’ils achèteraient une Xbox pour retrouver leurs jeux préférés

Depuis plusieurs années, Microsoft multiplie les sorties de ses grandes licences sur différentes plateformes. Des productions historiquement associées à Xbox sont désormais également proposées sur PlayStation, tandis que d’autres franchises continuent d’être accessibles sur Nintendo.

Cette stratégie pourrait-elle évoluer ? Un questionnaire envoyé le 13 octobre 2026 à certains membres du programme Xbox Insider soulève directement la question.

Dans une enquête révélée le 14 octobre par Windows Central, Microsoft demande aux participants comment ils réagiraient si plusieurs de ses franchises majeures redevenaient exclusives à son écosystème.

Les captures du questionnaire ont été examinées et authentifiées par le média américain.

Les participants doivent notamment expliquer s’ils envisageraient d’acheter une console Xbox, de passer sur PC ou de renoncer à certains jeux si leur disponibilité changeait.

L’enquête ne confirme aucune modification de la politique commerciale de Microsoft. Elle montre toutefois que l’entreprise cherche à mesurer l’intérêt que pourraient représenter de nouvelles exclusivités.

Minecraft et Fallout sont explicitement mentionnés

Le plus surprenant reste la liste des franchises évoquées.

Le questionnaire ne se limite pas à de nouvelles licences ou à des productions historiquement réservées aux consoles Xbox.

Il mentionne notamment :

Minecraft , l’un des jeux les plus populaires au monde, disponible sur de nombreuses plateformes.

, l’un des jeux les plus populaires au monde, disponible sur de nombreuses plateformes. Fallout , dont les épisodes récents ont également été commercialisés sur PlayStation.

, dont les épisodes récents ont également été commercialisés sur PlayStation. The Elder Scrolls , la célèbre série de jeux de rôle de Bethesda.

, la célèbre série de jeux de rôle de Bethesda. DOOM , autre licence majeure du groupe.

, autre licence majeure du groupe. Diablo , propriété de Blizzard.

, propriété de Blizzard. PHYSINT, le projet de Hideo Kojima évoqué parmi les scénarios étudiés.

La présence de Minecraft est particulièrement remarquable.

Depuis son rachat de Mojang, Microsoft a continué à commercialiser le jeu sur un très grand nombre d’appareils, y compris ceux de ses concurrents.

Le rendre exclusif à l’avenir représenterait donc un changement beaucoup plus profond qu’une simple exclusivité temporaire sur un nouveau jeu.

Mais, encore une fois, Microsoft ne dit pas qu’il compte réellement appliquer cette mesure.

Un scénario imagine même la fin des mises à jour de Minecraft sur PlayStation et Nintendo

C’est probablement l’hypothèse la plus spectaculaire du questionnaire.

Microsoft demande aux participants d’imaginer une situation dans laquelle les futurs contenus de ses franchises deviendraient exclusifs aux consoles Xbox et au PC.

Pour Minecraft, l’enquête va encore plus loin.

Un scénario envisage que les versions existantes ne soient plus commercialisées sur les consoles PlayStation et Nintendo, et qu’elles cessent de recevoir de nouveaux contenus.

Les éléments déjà achetés par les utilisateurs resteraient cependant accessibles dans le scénario décrit.

Il ne s’agit donc pas d’une annonce affirmant que Minecraft va disparaître demain des bibliothèques des joueurs.

C’est une hypothèse destinée à mesurer les réactions des consommateurs, notamment leur disposition à changer de console.

Une telle décision poserait de nombreuses questions concernant la communauté multijoueur, les mises à jour communes et les relations commerciales entre les différentes plateformes.

Call of Duty occupe une place à part dans l’enquête

Autre détail intéressant : Microsoft distingue Call of Duty des autres grandes franchises.

Le questionnaire demande notamment d’imaginer un scénario dans lequel tous les futurs jeux développés pour Xbox deviendraient exclusifs à son écosystème, à l’exception de Call of Duty.

Cette distinction s’explique notamment par l’histoire du rachat d’Activision Blizzard et les engagements de distribution pris par Microsoft.

La franchise Call of Duty occupe également une place particulière dans le marché des jeux multiplateformes, avec une audience considérable sur PlayStation et PC.

La conserver sur plusieurs plateformes tout en réservant d’autres séries à Xbox pourrait constituer une approche intermédiaire.

Mais Microsoft n’a annoncé aucune nouvelle stratégie officielle en ce sens.

Pourquoi Xbox envisagerait-elle de revenir aux exclusivités ?

Les exclusivités ont longtemps constitué l’un des arguments les plus importants dans la concurrence entre fabricants de consoles.

Une licence disponible uniquement sur une plateforme peut encourager les joueurs à choisir cet appareil plutôt qu’un autre.

À l’inverse, vendre ses jeux sur plusieurs machines permet de toucher une audience plus importante et de multiplier les sources de revenus.

Microsoft se trouve précisément face à ce dilemme.

En commercialisant certaines licences sur PlayStation, l’entreprise peut profiter d’un marché très important. Mais elle donne aussi aux joueurs moins de raisons d’acheter spécifiquement une console Xbox.

Le questionnaire semble vouloir mesurer cet arbitrage.

Un joueur qui possède déjà une PlayStation achèterait-il une Xbox pour découvrir le prochain Fallout ? Préférerait-il passer sur PC ? Ou déciderait-il tout simplement de ne pas acheter le jeu ?

Les réponses pourraient aider Microsoft à évaluer les avantages et les risques d’une éventuelle évolution de sa stratégie.

Les futurs jeux Bethesda seraient particulièrement concernés

Fallout et The Elder Scrolls représentent deux des franchises les plus importantes du catalogue Bethesda.

Leurs nouveaux épisodes peuvent attirer des joueurs pendant plusieurs années, notamment grâce à leurs univers ouverts, leurs systèmes de progression et leurs possibilités d’exploration.

Une exclusivité pourrait renforcer l’attractivité de Xbox auprès des amateurs de jeux de rôle.

Mais elle réduirait également le nombre de plateformes sur lesquelles ces productions pourraient être vendues.

Le calcul commercial n’est donc pas évident.

Plus les coûts de développement augmentent, plus les éditeurs ont intérêt à toucher un public large. Toutefois, une exclusivité peut aussi participer au succès d’un écosystème complet, notamment en stimulant les ventes de consoles, de services et d’abonnements.

Microsoft cherche visiblement à comprendre quel modèle pourrait être le plus favorable à long terme.

Faut-il s’inquiéter si vous jouez principalement sur PS5 ou Switch 2 ?

Pour l’instant, non.

Les captures publiées montrent une étude auprès de certains utilisateurs Xbox Insider, pas une décision de retirer des jeux des plateformes concurrentes.

Les joueurs peuvent donc continuer à utiliser leurs jeux existants selon les conditions actuellement annoncées par leurs éditeurs.

Aucune date de retrait de Minecraft, Fallout, DOOM ou Diablo n’a été communiquée par Microsoft dans le cadre de cette enquête.

De même, aucun futur épisode précis n’a été officiellement annoncé comme devenant exclusif à Xbox à la suite du questionnaire.

Le document reste néanmoins révélateur d’une réflexion importante au sein de l’écosystème Xbox.

Microsoft pourrait-elle vraiment faire marche arrière ?

Le retour à une stratégie d’exclusivités plus stricte pourrait offrir un argument supplémentaire aux consoles Xbox.

Mais il risquerait également de réduire les revenus générés sur les plateformes concurrentes, particulièrement pour les franchises qui disposent déjà de communautés importantes.

Une autre possibilité serait de privilégier des exclusivités temporaires, permettant de valoriser Xbox au lancement tout en commercialisant les jeux ailleurs quelques mois plus tard.

Le questionnaire explore justement différents degrés d’exclusivité, sans indiquer lequel Microsoft privilégierait réellement.

À ce stade, la seule certitude est que Microsoft teste la réaction des joueurs à un changement de stratégie potentiellement majeur.

Les réponses des participants pourraient influencer ses réflexions, mais elles ne garantissent pas qu’une nouvelle politique sera adoptée.

Pour les joueurs PlayStation et Nintendo, le prochain signal important sera donc une communication officielle de Xbox concernant les futurs jeux de ses grandes franchises.