One UI 9 : Samsung surprend en lançant Android 17 sur deux Galaxy abordables avant certains modèles premium

Samsung réserve habituellement ses nouvelles versions d’Android aux Galaxy haut de gamme avant de les proposer sur ses smartphones plus abordables. Pourtant, le déploiement de One UI 9 prend une tournure inattendue. Les Galaxy A27 et Galaxy A37 commencent à recevoir Android 17 en version stable, alors que plusieurs modèles plus chers attendent encore leur mise à jour. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de ces téléphones, même si les premiers téléchargements ne concernent pas encore la France.

Le Galaxy A27 reçoit Android 17 avant plusieurs Samsung plus chers

Le Galaxy A27 a créé la surprise le 14 octobre 2026. Samsung a commencé à distribuer la version stable de One UI 9 sur ce smartphone de milieu de gamme, alors que plusieurs appareils plus haut placés dans son catalogue attendent encore leur tour.

La mise à jour a été repérée en Corée du Sud, où le Galaxy A27 est commercialisé sous le nom de Galaxy Jump 5.

D’après les informations publiées par SamMobile, le firmware porte la référence A276KKSU3BZIF.

Cette nouvelle version marque également la fin du programme bêta pour les appareils concernés. Samsung ne distribue donc plus uniquement une version expérimentale : les premiers utilisateurs peuvent désormais passer sur la branche stable d’Android 17.

Le constructeur n’a toutefois pas encore communiqué la taille exacte du téléchargement. Celle-ci peut varier selon la version logicielle déjà installée et les différences entre les appareils.

Le calendrier surprend d’autant plus que certains Galaxy plus coûteux n’ont pas encore bénéficié du même traitement sur tous les marchés.

Le Galaxy A37 suit quelques heures plus tard

Les propriétaires du Galaxy A37 n’ont pas eu à attendre longtemps.

Samsung a également commencé à déployer One UI 9 stable sur ce modèle, toujours en Corée du Sud.

La version identifiée porte le numéro A376NKSU3BZI6, selon les premiers relevés de firmware.

Comme pour le Galaxy A27, le constructeur n’a pas encore détaillé le poids du package destiné au grand public.

Les deux mises à jour ne portent pas la même référence, car chaque smartphone possède ses propres composants et nécessite une compilation adaptée.

Il serait donc déconseillé d’essayer d’installer le firmware d’un Galaxy A27 sur un Galaxy A37, ou inversement.

Ces nouveaux déploiements montrent surtout que Samsung accélère l’arrivée d’Android 17 sur ses modèles accessibles, sans attendre que toutes les générations premium aient terminé leur transition.

Quels changements One UI 9 apporte-t-il sur ces deux Galaxy ?

One UI 9 repose sur Android 17 et introduit plusieurs modifications de l’interface Samsung.

Le changement le plus visible concerne notamment le panneau des réglages rapides, qui devient davantage personnalisable.

Cette zone permet d’accéder rapidement aux fonctions courantes du smartphone : Wi-Fi, Bluetooth, luminosité, mode avion ou commandes multimédias.

Samsung enrichit les possibilités d’organisation afin que les utilisateurs puissent adapter certaines commandes à leurs habitudes.

La mise à jour apporte également des évolutions dans plusieurs domaines :

Confidentialité : davantage d’informations visuelles sur certains accès à la localisation.

davantage d’informations visuelles sur certains accès à la localisation. Accessibilité : nouvelles possibilités destinées à faciliter la lecture et les interactions.

nouvelles possibilités destinées à faciliter la lecture et les interactions. Interface : réglages rapides plus personnalisables et ajustements de présentation.

réglages rapides plus personnalisables et ajustements de présentation. Applications système : changements et corrections selon les composants compatibles.

changements et corrections selon les composants compatibles. Stabilité : diverses améliorations liées à Android 17 et à l’environnement One UI.

Ces changements n’impliquent pas que toutes les fonctions présentées sur les Galaxy S26 soient automatiquement disponibles sur les Galaxy A27 et A37.

La version du système constitue un socle commun, mais les possibilités réelles restent liées au matériel et aux choix de Samsung.

Les nouvelles fonctions Galaxy AI ne seront pas toutes disponibles

C’est une distinction importante pour éviter une mauvaise surprise.

Samsung met régulièrement en avant l’intelligence artificielle lors de ses annonces One UI, notamment avec ses outils Galaxy AI.

Mais ces fonctions ne sont pas systématiquement proposées sur tous les smartphones compatibles avec la dernière version d’Android.

Les Galaxy A27 et A37 disposent de composants différents de ceux des modèles Galaxy S les plus récents.

Certaines fonctionnalités peuvent exiger davantage de puissance de calcul, des composants spécifiques ou des services qui ne sont pas pris en charge sur ces appareils.

Selon les informations accompagnant les premiers déploiements, les nouvelles fonctions Galaxy AI réservées aux appareils compatibles ne sont pas ajoutées aux Galaxy A27 et A37.

Il ne faut donc pas interpréter la mise à jour comme une transformation de ces deux smartphones en équivalents des Galaxy S26.

L’intérêt principal réside plutôt dans l’évolution du système, de l’interface, de la confidentialité et de la prise en charge logicielle.

Pourquoi Samsung modifie-t-il son ordre habituel de déploiement ?

Samsung suit généralement une logique assez prévisible : les smartphones haut de gamme récents reçoivent les grandes nouveautés en premier, puis viennent les générations précédentes et les modèles plus abordables.

Avec One UI 9, cet ordre semble moins strict.

Le Galaxy A27 a notamment reçu sa version stable avant le Galaxy A37, bien qu’il soit positionné plus bas dans la gamme.

Cette situation peut s’expliquer par des différences dans le calendrier de développement, les tests de compatibilité ou la validation des firmwares.

Samsung n’a cependant pas fourni d’explication officielle détaillant pourquoi ces deux appareils sont servis à ce moment précis.

Il serait donc excessif d’y voir la confirmation d’une nouvelle politique permanente favorisant les Galaxy A.

La disponibilité d’une mise à jour dépend de nombreux facteurs, notamment de la stabilité obtenue sur chaque modèle et des contraintes liées aux différentes variantes régionales.

One UI 9 sur Galaxy A27 et A37 : les versions confirmées

Information Galaxy A27 Galaxy A37 Nouvelle version One UI 9 / Android 17 One UI 9 / Android 17 Statut Stable Stable Premier pays signalé Corée du Sud Corée du Sud Firmware initial A276KKSU3BZIF A376NKSU3BZI6 Taille du téléchargement Non confirmée Non confirmée Disponibilité en France Non confirmée Non confirmée

Ces références correspondent aux premiers firmwares sud-coréens signalés le 14 octobre. Les versions destinées au marché européen pourront porter des numéros différents.

Quand Android 17 arrivera-t-il sur les Galaxy A27 et A37 français ?

Pour l’instant, Samsung n’a pas annoncé de date précise de disponibilité en France pour ces deux appareils.

Les premiers déploiements en Corée du Sud constituent un indicateur encourageant, mais ils ne permettent pas de déterminer le jour où une version européenne sera disponible.

Le constructeur procède généralement par vagues, en tenant compte notamment du pays, du modèle exact et de la version du firmware.

Deux appareils identiques peuvent ainsi recevoir une grande mise à jour à des dates différentes.

Pour suivre l’ensemble du calendrier et les autres modèles concernés, vous pouvez consulter notre dossier One UI 9 consacré aux nouveautés et au déploiement en France.

La prochaine étape importante sera l’apparition des premières versions internationales, puis la confirmation des mises à jour disponibles sur les appareils français.

La vérification ne nécessite aucune application supplémentaire.

Sur votre Galaxy, ouvrez les paramètres, puis suivez ces étapes :

Accédez à Mise à jour logicielle. Appuyez sur Téléchargement et installation. Laissez le téléphone rechercher les nouvelles versions. Si One UI 9 est proposé, consultez les informations de la mise à jour. Effectuez une sauvegarde de vos données importantes avant de lancer l’installation.

Prévoyez également une connexion Wi-Fi stable, suffisamment d’espace de stockage et une batterie correctement chargée.

Si aucune mise à jour n’apparaît, cela ne signifie pas que votre téléphone est incompatible.

Il est préférable d’attendre le firmware officiellement distribué pour votre région plutôt que d’installer manuellement une version destinée à un autre marché.

Une bonne nouvelle pour les smartphones Samsung abordables

L’arrivée de One UI 9 sur les Galaxy A27 et A37 confirme que Samsung ne limite pas Android 17 à ses modèles les plus coûteux.

Les nouvelles fonctions les plus avancées de Galaxy AI restent en partie réservées aux appareils compatibles, mais les utilisateurs de la gamme A peuvent tout de même bénéficier des améliorations du système et de l’interface.

Cette évolution compte particulièrement pour ceux qui conservent leur smartphone plusieurs années et souhaitent continuer à recevoir des mises à niveau majeures sans remplacer leur appareil.

Le lancement sud-coréen constitue désormais une première étape concrète. Reste à savoir quand les propriétaires français des Galaxy A27 et A37 pourront à leur tour installer Android 17.