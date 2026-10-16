Six jeux, mais trois façons d’y accéder : les Free Play Days du 15 au 18 octobre mélangent essais pour abonnés, ouverture décalée pour NBA 2K27 et session chronométrée sans Game Pass pour The Alters. Le programme de ce week-end mérite donc un coup d’œil avant de remplir la file de téléchargements.

The Alters : trois heures sans abonnement

C’est la porte d’entrée la plus simple de la sélection. Xbox annonce un essai de trois heures de The Alters ouvert à tous du 15 au 18 octobre, sans Game Pass.

Le jeu de 11 bit studios vous place dans la peau de Jan Dolski, rescapé d’une expédition sur une planète hostile. Pour faire fonctionner sa base mobile, il crée des versions alternatives de lui-même. Chaque double est façonné par d’autres choix de vie, avec ses compétences, ses difficultés et ses désaccords.

La survie demande d’explorer, de récolter des ressources et de gérer cet équipage inhabituel. Les radiations et les anomalies compliquent les sorties ; le cycle jour-nuit impose aussi d’organiser ses activités. L’essai donne l’occasion de découvrir cette rencontre entre gestion matérielle et relations humaines, sur une durée limitée.

NBA 2K27 démarre vendredi soir, les autres jeux dès jeudi

Pour NBA 2K27 Standard Edition, l’ouverture est fixée au 16 octobre à 12 h PDT, soit 21 h à Paris. Voici les conditions annoncées pour toute la sélection :

Jeu Période Accès The Alters 15–18 octobre, 3 heures Sans Game Pass NBA 2K27 Standard Edition 16 octobre à 21 h à Paris–18 octobre Game Pass Ultimate, Premium ou Essential Crusader Kings III 15–18 octobre Ultimate, Premium ou Essential Bus Simulator 21 Next Stop 15–18 octobre Ultimate, Premium ou Essential Soccer Story 15–18 octobre Ultimate, Premium ou Essential Ravenswatch 15–18 octobre Ultimate, Premium ou Essential

Une équipe à composer, ou une dynastie à installer

Pour une soirée entre amis, Ravenswatch propose de réunir jusqu’à quatre joueurs dans un action roguelike peuplé de héros des contes et des légendes. Le choix des personnages, de leurs talents et des objets détermine la composition du groupe. La fiche Xbox met en avant les synergies entre héros : une piste pour ceux qui préfèrent construire une équipe plutôt que lancer un match de basket.

Crusader Kings III s’adresse aux amateurs de stratégie et d’intrigues. On y développe une dynastie médiévale, à travers les alliances, les successions et les rivalités. Sa fiche console indique une compatibilité Xbox Series X|S : posséder une ancienne Xbox ne suffit donc pas pour profiter de chaque jeu de l’opération.

Pour les autres titres également, la fiche affichée sur votre console reste le meilleur endroit pour vérifier la version disponible. Le tableau décrit les conditions de l’événement ; il ne remplace pas les compatibilités propres à chaque jeu.

Les Free Play Days changent de formule d’une semaine à l’autre. L’édition Ubisoft du début octobre ouvrait plusieurs titres sans abonnement ; cette fois, cette condition concerne l’essai limité de The Alters.

Source de l’offre : Xbox Wire. Présentations et compatibilités : fiches Xbox de The Alters, Crusader Kings III et Ravenswatch.