PS5 : Sony dévoile une DualSense Gran Turismo à 84,99 €, mais les stocks seront limités

Sony prépare une surprise pour les fans de Gran Turismo et les collectionneurs de manettes PS5. À l’occasion des 30 ans de sa célèbre franchise automobile, le constructeur vient de dévoiler une DualSense Gran Turismo en édition limitée, avec une finition inspirée des voitures de compétition et de la fibre de carbone. Bonne nouvelle : sa commercialisation en France est confirmée, avec un prix conseillé de 84,99 €. Mais les précommandes n’ouvriront que le 22 octobre, et Sony prévient déjà que les quantités seront limitées.

Une DualSense Gran Turismo conçue pour les passionnés d’automobile

Ce 14 octobre 2026, Sony a présenté une nouvelle manette PS5 qui rend hommage à l’une de ses licences historiques.

La DualSense Gran Turismo Limited Edition adopte une esthétique directement inspirée du sport automobile. Elle combine des bandes décoratives, des graphismes rappelant l’univers de la compétition et une façade texturée évoquant la fibre de carbone.

Contrairement à une simple manette proposée dans un nouveau coloris, cette édition cherche à reprendre certains codes visuels des voitures de course.

Sony explique dans son annonce officielle que son design s’inspire du savoir-faire et de l’ingénierie automobile qui caractérisent la franchise.

Kazunori Yamauchi, créateur de Gran Turismo et dirigeant de Polyphony Digital, souligne également le caractère symbolique de cette manette destinée à célébrer l’histoire de la série.

La première version de Gran Turismo avait fait son apparition au Japon le 23 décembre 1997, sur la PlayStation originale. Cette édition limitée accompagne donc l’entrée de la franchise dans sa trentième année.

84,99 € en France : Sony confirme le prix et les précommandes

Les collectionneurs français n’auront pas besoin de passer par un revendeur étranger pour tenter d’obtenir cette nouvelle manette.

Sony confirme une commercialisation mondiale à partir du 10 décembre 2026.

Les précommandes débuteront dès le 22 octobre à 10 heures, heure locale, notamment en France.

Information DualSense Gran Turismo Prix conseillé 84,99 € Ouverture des précommandes 22 octobre 2026 à 10 h Sortie officielle 10 décembre 2026 Disponibilité en France Confirmée Distribution PlayStation Direct et revendeurs participants Quantités Limitées

Les joueurs français pourront notamment consulter la boutique officielle PlayStation Direct lorsque les précommandes seront ouvertes.

Sony précise que les tarifs pratiqués par les distributeurs peuvent varier par rapport au prix conseillé.

Autre élément important : aucun nombre précis d’exemplaires disponibles en France n’a été communiqué.

Le constructeur confirme une production limitée, mais il serait prématuré d’annoncer une rupture de stock immédiate ou de présenter la manette comme impossible à obtenir après le lancement.

Quelles différences avec une DualSense classique ?

La nouvelle édition Gran Turismo reprend la base de la manette DualSense utilisée sur PlayStation 5.

Elle bénéficie donc des fonctionnalités habituelles du modèle, notamment les vibrations haptiques, les gâchettes adaptatives et les commandes intégrées.

Dans Gran Turismo 7, ces technologies contribuent à reproduire différentes sensations liées à la conduite.

Les gâchettes adaptatives peuvent par exemple modifier leur résistance pour accompagner certaines actions, tandis que les vibrations haptiques permettent de restituer différents effets ressentis pendant les courses.

En revanche, Sony n’a annoncé aucune amélioration technique exclusive pour cette édition limitée.

Il ne faut donc pas s’attendre à une meilleure précision des joysticks, une autonomie supérieure ou de nouveaux composants spécifiquement développés pour Gran Turismo.

La principale différence repose sur l’apparence et la dimension commémorative de cette version.

Ce positionnement peut néanmoins intéresser les passionnés de la série, particulièrement ceux qui collectionnent les accessoires officiels PlayStation.

Gran Turismo 7 reçoit aussi une grosse mise à jour gratuite

La présentation de la manette accompagne une autre annonce intéressante.

Sony et Polyphony Digital déploient la première partie de Spec IV, une mise à jour importante de Gran Turismo 7.

Elle devient accessible le 15 octobre au matin en Europe, selon le calendrier communiqué par PlayStation.

Cette nouvelle version apporte six véhicules supplémentaires :

Xiaomi Vision Gran Turismo , une hypercar électrique au design futuriste.

, une hypercar électrique au design futuriste. Ferrari F355 Berlinetta de 1994 , l’un des modèles emblématiques de la marque italienne.

, l’un des modèles emblématiques de la marque italienne. Honda Civic Si Group A de 1987 , inspirée de la compétition japonaise.

, inspirée de la compétition japonaise. Mazda RX-Vision GT3 Evo 2026 , une voiture de course particulièrement spectaculaire.

, une voiture de course particulièrement spectaculaire. Honda Step WGN Spada Premium Line 2023 , un monospace japonais.

, un monospace japonais. Citroën 2 CV 6 Charleston de 1986, une véritable icône automobile française.

La sélection est particulièrement variée puisqu’elle mélange hypercars, voitures historiques, véhicules familiaux et modèles de compétition.

L’arrivée de la Citroën 2 CV devrait notamment attirer l’attention des passionnés français, tandis que la Xiaomi Vision Gran Turismo offre une représentation futuriste de l’automobile électrique.

Les véhicules peuvent nécessiter des crédits obtenus dans le jeu pour être ajoutés au garage.

Un nouveau circuit japonais et six événements supplémentaires

La mise à jour Spec IV ne se limite pas à quelques voitures.

Elle introduit également Sportsland Sugo, un circuit japonais réputé pour son tracé technique et ses variations de dénivelé.

Situé dans la préfecture de Miyagi, ce circuit constitue un terrain intéressant pour les joueurs qui apprécient les courses exigeant des trajectoires précises.

Sony annonce également six nouveaux événements dans les Circuits mondiaux, ainsi que des environnements supplémentaires pour le mode Scapes, utilisé pour réaliser des photographies virtuelles.

Le Car Viewer bénéficie aussi de nouvelles possibilités de présentation des véhicules.

Un mode Experience fait également partie des fonctionnalités introduites dans cette première partie de Spec IV.

Cette mise à jour est gratuite pour les propriétaires de Gran Turismo 7. Elle nécessite toutefois une connexion Internet pour être téléchargée.

Faut-il précommander cette manette Gran Turismo ?

Pour les joueurs qui possèdent déjà une DualSense en bon état, cette nouvelle édition n’est pas indispensable.

Les fonctions annoncées restent celles d’une manette PS5 classique, et rien n’indique une amélioration de ses performances techniques.

En revanche, les collectionneurs et les passionnés de Gran Turismo disposent d’un accessoire officiel au design spécifique, commercialisé dans des quantités limitées.

Son prix conseillé de 84,99 € la positionne au-dessus de certaines DualSense standards proposées en promotion, mais dans une gamme comparable à d’autres éditions spéciales.

Le principal critère de choix sera donc votre intérêt pour la franchise et pour l’esthétique de cette version.

Les précommandes du 22 octobre constitueront la première occasion de la réserver en France, avant son arrivée officielle le 10 décembre.

Et pour les joueurs qui préfèrent profiter de Gran Turismo sans acheter de nouvel accessoire, la mise à jour Spec IV apporte dès maintenant suffisamment de nouveautés pour retourner sur les circuits.