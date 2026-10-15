Google Messages : Gemini va détecter les arnaques dans vos conversations, mais tous les smartphones n’y auront pas droit

Un SMS vous annonce un colis en attente, puis son expéditeur engage une conversation parfaitement normale avant de demander un paiement. Ce type d’arnaque devient de plus en plus difficile à identifier, car les fraudeurs ne cherchent plus toujours à piéger leur victime dès le premier message. Google vient justement d’annoncer une évolution majeure de Google Messages : Gemini pourra analyser le contexte des conversations avec des inconnus pour repérer des tentatives de fraude plus sophistiquées. Une nouvelle protection qui arrive progressivement sur Android, mais dont certaines fonctions seront réservées aux smartphones compatibles.

Google Messages ne va plus seulement chercher les SMS frauduleux évidents

Les systèmes anti-spam traditionnels savent déjà identifier de nombreux messages suspects. Un faux avis de livraison contenant un lien connu pour diffuser des arnaques peut notamment déclencher une alerte.

Mais les escrocs adaptent leurs méthodes. Plutôt que d’envoyer immédiatement une demande de paiement ou un lien dangereux, certains préfèrent commencer par une conversation apparemment anodine.

Ils peuvent se présenter comme un recruteur, un conseiller bancaire, un service client ou même une personne qui aurait contacté le mauvais numéro.

L’objectif est de gagner progressivement la confiance de leur interlocuteur avant de lui demander une information sensible, de l’argent ou une action particulière.

Dans son annonce officielle du 14 octobre 2026, Google explique vouloir mieux détecter ces scénarios grâce à un nouveau mode Protection renforcée intégré à Google Messages.

La nouveauté utilise les capacités des modèles Gemini pour analyser le contexte d’une conversation, plutôt que de se limiter à la présence de certains mots ou liens suspects.

Il devient ainsi possible de rechercher des indices de manipulation répartis sur plusieurs messages.

Gemini pourra comprendre une arnaque qui se construit sur plusieurs jours

Prenons l’exemple d’un message reçu depuis un numéro inconnu :

« Bonjour, je suis chargé du recrutement. Nous avons consulté votre profil et souhaitons vous proposer une mission rémunérée. »

À première vue, ce texte ne contient ni lien malveillant ni demande manifestement frauduleuse.

Quelques échanges plus tard, l’expéditeur propose de rejoindre une plateforme externe. Il promet ensuite une rémunération intéressante, avant de réclamer un versement initial pour activer un compte.

C’est précisément ce type de progression que Google souhaite mieux identifier.

Le nouveau système peut tenir compte de différents messages échangés avec un expéditeur inconnu afin de reconnaître des schémas correspondant à certaines techniques d’escroquerie.

La technologie repose sur Private AI Compute, un environnement sécurisé dans lequel Google peut utiliser ses modèles Gemini les plus avancés pour effectuer une analyse complémentaire.

Cette méthode vient s’ajouter aux protections déjà exécutées directement sur les smartphones.

Elle ne signifie cependant pas que l’intelligence artificielle pourra comprendre toutes les intentions humaines ou reconnaître automatiquement chaque escroquerie.

Un message légitime peut parfois ressembler à une tentative de fraude, et une attaque soigneusement préparée peut échapper à la détection.

Vos conversations seront-elles envoyées à Google ?

C’est probablement la question la plus importante soulevée par cette annonce.

Jusqu’à présent, plusieurs fonctions de détection des arnaques sur Android effectuaient leur analyse directement sur l’appareil.

Avec le mode Protection renforcée, Google ajoute une analyse dans le cloud lorsqu’une conversation avec un expéditeur inconnu nécessite une évaluation plus poussée.

La société affirme que les données utilisées sont chiffrées et traitées dans un environnement isolé appelé Private AI Compute.

Selon Google, ce dispositif est conçu pour empêcher l’accès au contenu traité par des tiers, y compris par ses propres services en dehors de cet environnement sécurisé.

Il faut néanmoins distinguer deux situations :

La détection locale : certaines analyses sont effectuées directement sur le smartphone, sans transmission du contenu des messages au cloud.

certaines analyses sont effectuées directement sur le smartphone, sans transmission du contenu des messages au cloud. Le mode renforcé : une analyse complémentaire peut être exécutée dans l’environnement cloud sécurisé de Google, à condition que l’utilisateur ait activé cette protection.

Google précise également que l’utilisateur peut volontairement signaler un message comme spam. Cette action peut entraîner l’envoi du message concerné et de son contenu à Google pour analyse.

Le traitement n’est donc pas identique dans toutes les situations.

La nouvelle fonction n’est pas présentée comme une lecture générale et permanente de toutes vos conversations par Gemini. Google la décrit comme une protection activable, destinée notamment aux échanges avec des expéditeurs inconnus.

Gemini Nano va aussi examiner les liens avant que vous les ouvriez

La deuxième grande amélioration concerne les liens Internet reçus dans Google Messages.

Les protections actuelles peuvent déjà identifier des adresses connues pour héberger des pages frauduleuses ou des logiciels malveillants.

Mais un escroc peut créer un nouveau site quelques minutes avant d’envoyer ses messages. Dans ce cas, le domaine n’apparaît pas nécessairement dans les bases de données des sites dangereux.

Google veut limiter ce problème avec Gemini Nano, son modèle d’intelligence artificielle capable de fonctionner directement sur certains smartphones Android.

Avec la Protection renforcée activée, Gemini Nano peut exploiter des signaux web récents pour évaluer la fiabilité d’un lien inhabituel avant que l’utilisateur ne l’ouvre.

Imaginons qu’un message vous invite à consulter une adresse ressemblant à celle d’un transporteur connu, mais utilisant un nom de domaine récemment créé.

Le système pourrait identifier des indices suspects même si le site n’a pas encore été ajouté aux listes classiques de phishing.

Cette méthode ne garantit pas qu’un lien jugé acceptable soit parfaitement sûr. Elle ajoute une vérification supplémentaire aux protections déjà existantes.

Un avertissement supplémentaire avant d’ouvrir certains liens

Google introduit également des alertes plus visibles lorsqu’un lien provient d’un numéro qui ne figure pas dans votre carnet d’adresses.

L’objectif est de ralentir certaines actions impulsives.

Les arnaques au colis, au paiement ou à la sécurité bancaire cherchent souvent à créer un sentiment d’urgence.

Le message peut annoncer qu’un compte sera bloqué dans l’heure ou qu’un colis sera retourné si l’utilisateur n’effectue pas immédiatement une opération.

Avec ses nouveaux avertissements, Google souhaite afficher davantage de contexte avant l’ouverture du lien.

Cette protection est particulièrement intéressante lorsque l’utilisateur n’a pas encore identifié le correspondant.

Elle ne remplace toutefois pas les vérifications habituelles : il reste préférable de consulter directement l’application officielle d’une banque, d’un transporteur ou d’un service administratif plutôt que de suivre un lien reçu dans un message inattendu.

Quels Pixel, Samsung et autres smartphones Android seront compatibles ?

C’est ici que l’annonce demande une attention particulière : toutes les nouveautés présentées par Google ne possèdent pas les mêmes exigences matérielles.

Le constructeur distingue notamment l’analyse contextuelle utilisant Private AI Compute, la vérification avancée des liens avec Gemini Nano et les alertes de sécurité déjà disponibles sur davantage d’appareils.

Fonction Appareils mentionnés par Google Analyse renforcée des conversations par Gemini dans Private AI Compute Pixel 6 et plus récents, Galaxy S24 et plus récents, Galaxy Z Fold6/Flip6 et plus récents, autres appareils Android AICore compatibles Vérification avancée des liens avec Gemini Nano Pixel 10 et plus récents, Galaxy S26, Galaxy Z Fold8/Flip8 et certains autres modèles Avertissements supplémentaires pour les liens inconnus Compatibilité annoncée à partir d’Android 6, sous réserve des conditions de déploiement Détection des arnaques dans les notifications Pixel compatibles et extension annoncée à des appareils de plusieurs constructeurs Android

Cette liste reprend les familles d’appareils et les seuils précisés dans les notes techniques de Google.

Pour les smartphones Samsung, la présence d’une version récente de One UI ne suffit pas, à elle seule, à garantir l’accès à toutes les fonctions.

Les composants nécessaires à l’exécution locale de Gemini Nano et les services Android AICore sont également déterminants.

De la même manière, un Xiaomi disposant de beaucoup de mémoire et d’un processeur puissant n’est pas automatiquement compatible avec toutes les nouvelles protections.

La disponibilité dépendra des annonces du constructeur et de l’activation effective des fonctionnalités.

Xiaomi, OnePlus, Oppo et Honor : Google prépare une extension beaucoup plus large

En parallèle de Google Messages, Android va étendre une autre protection déjà connue des utilisateurs de Pixel.

Elle permet d’identifier certains messages frauduleux directement dans les notifications provenant d’applications de messagerie compatibles.

Cette fonction se distingue de l’analyse contextuelle des conversations dans Google Messages.

Elle fonctionne dans un environnement sécurisé sur l’appareil et peut afficher un avertissement avant même que l’utilisateur ouvre l’application concernée.

Google annonce désormais travailler avec plusieurs fabricants pour la proposer à beaucoup plus d’utilisateurs.

Les marques citées comprennent :

Xiaomi ;

; OnePlus et Oppo ;

; Honor et Motorola ;

; realme, vivo et iQOO ;

Infinix, TECNO, itel et JOVI.

Selon Google, cette extension pourrait concerner des centaines de millions de smartphones supplémentaires au cours de l’année 2026.

Il ne s’agit cependant pas d’une confirmation que tous les appareils commercialisés par ces marques seront compatibles.

Les modèles concernés, les versions d’Android nécessaires et les calendriers seront précisés progressivement par les fabricants.

Cette nouveauté complète la détection des arnaques dans les notifications déjà évoquée sur Menow pour les Pixel, sans se confondre avec le nouveau mode renforcé de Google Messages.

La nouvelle protection est-elle déjà disponible en France ?

Google a confirmé le lancement progressif de la Protection renforcée dans les semaines suivant son annonce du 14 octobre 2026.

En revanche, aucune date précise de disponibilité générale en France n’a été communiquée pour ce nouveau mode.

Il existe néanmoins une nuance importante.

La France fait déjà partie des pays compatibles avec certaines fonctions de détection des arnaques dans les notifications Android. Le français figure également parmi les langues prises en charge.

Cela ne signifie pas automatiquement que toutes les nouvelles capacités Gemini de Google Messages sont activées en France dès leur annonce.

Les utilisateurs doivent donc distinguer la disponibilité des protections existantes et celle du nouveau mode opt-in.

Google ne donne pas non plus de calendrier complet par constructeur pour les extensions annoncées à Xiaomi, OnePlus, Oppo et aux autres fabricants.

Sur les appareils disposant déjà de la détection des arnaques dans les notifications, Google recommande une vérification depuis les paramètres d’Android.

Ouvrez les Paramètres du smartphone. Utilisez la recherche des paramètres pour trouver Détection des arnaques. Ouvrez la rubrique correspondante lorsqu’elle est disponible. Vérifiez que la protection des messages est activée.

Google indique que la détection des arnaques dans les notifications est activée par défaut lorsqu’elle est prise en charge.

Sur les Pixel compatibles, vous pouvez notamment consulter les réglages de sécurité et de confidentialité pour retrouver cette option.

En revanche, le nouveau mode Protection renforcée de Google Messages nécessitera une activation volontaire lorsqu’il sera disponible.

Si vous ne trouvez pas encore cette nouvelle option, cela peut simplement signifier que le déploiement n’a pas atteint votre appareil, votre version de l’application ou votre région.

Il serait donc prématuré de recommander un chemin de menus universel pour une fonctionnalité qui n’est pas encore largement distribuée.

Il reste utile de maintenir Google Messages et les services système Android à jour depuis les canaux officiels.

Google prépare aussi deux protections contre les appels frauduleux

L’annonce du 14 octobre ne concerne pas uniquement les messages.

Google s’attaque également aux escroqueries qui utilisent les appels téléphoniques et le partage d’écran.

La première protection vise les tentatives de renvoi d’appel non autorisées.

Certains fraudeurs cherchent à détourner les appels entrants d’une victime vers un autre numéro, notamment pour intercepter des codes de vérification envoyés par téléphone.

Android doit désormais mieux empêcher les applications d’activer discrètement un renvoi d’appel en arrière-plan.

Le système pourra aussi avertir l’utilisateur lorsqu’il tente de saisir certains codes de transfert d’appel potentiellement dangereux.

Cette protection est annoncée à partir de début décembre sur les Pixel et certains autres appareils compatibles.

La seconde nouveauté concerne le partage d’écran.

Lorsqu’un utilisateur partage son écran avec un interlocuteur, Android pourra masquer automatiquement certains champs sensibles dans Chrome et les contenus utilisant Android WebView.

L’objectif est d’éviter qu’un mot de passe ou des informations de paiement deviennent visibles pendant une séance de partage d’écran.

Google annonce cette extension pour octobre sur des appareils utilisant Android 15 ou une version ultérieure.

Ces deux mécanismes sont indépendants du nouveau mode renforcé de Google Messages.

Une protection utile, mais qui ne remplacera jamais la vigilance

Google affirme que ses systèmes actuels détectent déjà plus de cinq millions d’appels et de messages suspectés d’être frauduleux chaque mois.

L’arrivée d’une analyse contextuelle plus avancée pourrait améliorer la détection de certaines escroqueries qui prennent plusieurs jours ou plusieurs échanges pour se construire.

Mais aucune intelligence artificielle ne peut garantir qu’un message est authentique simplement parce qu’aucune alerte ne s’affiche.

Un fraudeur peut changer de technique, utiliser une identité usurpée ou chercher à convaincre directement sa victime de désactiver une protection.

Pour les messages inattendus, quelques réflexes restent donc essentiels : ne jamais communiquer un code de validation à un inconnu, éviter les liens imposant une action urgente et vérifier toute demande bancaire depuis un canal officiel.

Le changement annoncé par Google est néanmoins important : Android ne cherche plus uniquement à reconnaître un message suspect isolé, mais à identifier certaines stratégies de manipulation au fil d’une conversation.

Reste maintenant à connaître le calendrier exact du déploiement en France et la liste complète des smartphones Samsung, Xiaomi, Pixel et autres appareils Android qui pourront profiter de ces nouvelles protections.