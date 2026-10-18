Steam veut préserver vos réussites quand un jeu ajoute de nouveaux DLC

Terminer tous les succès, puis perdre son 100 % à l’arrivée d’une extension : Steam veut rendre ce scénario moins frustrant. Valve teste des ensembles de succès qui séparent notamment le jeu de base des DLC et préservent la récompense d’un ensemble déjà terminé. Le dispositif arrive dans le client bêta, avec une première liste de jeux compatibles. Il faudra aussi que les studios l’adoptent pour en voir les effets dans sa bibliothèque.

Le jeu de base peut garder son 100 % quand un DLC arrive

Valve détaille le dispositif dans une annonce publiée le 15 octobre à l’heure américaine, soit dans la nuit du 15 au 16 en France. Les développeurs peuvent regrouper les succès dans des ensembles distincts. Chaque groupe possède son propre suivi et sa propre récompense lorsque tous ses objectifs sont remplis.

L’intérêt est immédiat pour les jeux qui s’enrichissent pendant plusieurs années. Au lieu de mélanger indéfiniment les objectifs d’origine et ceux des extensions, Steam peut afficher un ensemble pour le jeu de base et d’autres pour les contenus additionnels. Les premiers sont identifiés en bleu, les seconds en violet.

Les succès d’un DLC ne sont pas intégrés à la progression globale tant que le joueur n’y a pas accès. On ne vous demande donc pas de terminer un contenu que vous ne possédez pas pour calculer cette progression. Une extension achetée plus tard peut ensuite ajouter ses propres objectifs à votre parcours.

Le trophée reste acquis si de nouveaux succès sont ajoutés

La nouvelle organisation vise aussi à préserver la trace d’une réussite. Lorsqu’un ensemble est terminé, le joueur reçoit sa récompense de complétion. Valve indique que celle-ci est conservée même si de nouveaux succès sont ensuite ajoutés à cet ensemble.

Il faut distinguer cette reconnaissance obtenue à un instant donné du nombre d’objectifs encore disponibles. Le développeur peut continuer à enrichir son jeu ; Steam peut continuer à vous proposer de nouvelles choses à accomplir. La récompense garde la mémoire du travail déjà terminé, au lieu de donner l’impression qu’il a été effacé par une mise à jour.

Les chasseurs de succès sont les premiers concernés, mais la séparation aide aussi à retrouver les objectifs de son aventure sans les mélanger à ceux des extensions. Vous pourrez voir ce qui relève de l’aventure que vous avez achetée et ce qui appartient à un contenu supplémentaire, sans parcourir une liste devenue difficile à comprendre.

Les objectifs devenus impossibles peuvent être archivés

Valve donne aussi aux studios la possibilité d’archiver un succès ou un ensemble entier. C’est utile lorsqu’un objectif n’a plus vocation à rester accessible. Ceux qui l’ont déjà débloqué en gardent la trace ; les objectifs archivés que vous n’aviez pas obtenus ne sont plus affichés comme un obstacle à la complétion.

Le système ne débloque pas automatiquement ces succès pour tous les joueurs. Il permet aux développeurs de traiter leur statut proprement. L’efficacité dépendra donc des décisions de chaque studio, notamment pour les jeux dont une ancienne activité ou un service en ligne a disparu.

Une nouvelle page facilite la comparaison entre amis

La page de succès revue par Valve propose des filtres par ensemble et selon l’état verrouillé ou débloqué. Il devient possible de comparer sa progression avec celle de trois amis au maximum. Steam tient compte des ensembles et contenus auxquels les personnes comparées ont accès.

Les ensembles terminés doivent aussi apparaître à plusieurs endroits du profil et de la bibliothèque. L’onglet auparavant consacré aux jeux parfaits est renommé pour refléter les jeux terminés. Ce vocabulaire accompagne le changement de logique : la complétion devient plus détaillée qu’un seul total commun à tous les contenus.

La bêta du client ne suffit pas : le jeu doit adopter le système

Valve cite une première sélection de jeux participants, parmi lesquels Portal 2, DREDGE, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, Forza Horizon 5, Left 4 Dead 2 ou encore Crusader Kings III. La présence de ces titres montre le démarrage du programme ; elle ne veut pas dire que toute votre bibliothèque est déjà convertie.

Pour voir les changements, il faut donc réunir deux conditions : utiliser le client Steam bêta et consulter un jeu dont les développeurs ont intégré les ensembles de succès. Un joueur français utilisant le client stable ne doit pas s’attendre à retrouver immédiatement la nouvelle présentation. Le changement promet surtout de rendre les longues collections de succès moins punitives à mesure que les jeux évoluent.