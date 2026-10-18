Samson : le studio Liquid Swords fait faillite, selon la presse suédoise

Le studio de Samson est en faillite, rapporte le média suédois Breakit dans une enquête du 15 octobre. Environ trente salariés sont concernés et un repreneur est recherché, selon les éléments repris par la presse internationale. Samson reste pourtant vendu sur Steam au moment de notre vérification. Pour les joueurs, c’est désormais le suivi du jeu qui demande à être clarifié.

La presse suédoise rapporte la faillite de Liquid Swords

Le titre de l’enquête de Breakit annonce la faillite du studio fondé par Christofer Sundberg. Le texte complet est réservé aux abonnés. Insider Gaming en a repris les éléments le 16 octobre à 23 h 59 UTC, soit le 17 à 1 h 59 en France.

D’après ce compte rendu, les salariés n’auraient pas été payés depuis plusieurs mois et l’administrateur chargé de la procédure espère trouver un acquéreur. Ces informations viennent du travail de la presse suédoise ; Menow n’a pas consulté directement le dossier de la procédure.

La recherche d’un repreneur ne signifie pas qu’un accord a déjà été conclu. Aucun nouvel éditeur ou investisseur n’est confirmé dans les sources examinées. On ne peut donc pas annoncer une reprise du développement sur cette seule base.

Samson reste proposé à la vente sur Steam

La page française de Samson sur Steam reste accessible et affiche le jeu à 24,99 € lors de notre vérification. Elle identifie Liquid Swords comme développeur et éditeur, et fixe sa sortie au 8 avril 2026. La fiche annonce un jeu solo, avec une interface et des sous-titres en français.

La boutique permet encore d’acheter Samson au moment du contrôle. Cette vente en cours ne renseigne pas sur l’équipe qui pourra assurer les prochains correctifs. À l’inverse, l’annonce de difficultés du studio ne suffit pas à affirmer que les acheteurs vont perdre leur jeu ou qu’il vient d’être retiré de leur bibliothèque.

Un repreneur est recherché, sans garantie sur les prochains correctifs

Samson repose sur les combats et la conduite dans Tyndalston, avec une histoire de dettes et de survie. Pour quelqu’un qui envisageait de l’acheter, l’enjeu immédiat est moins une nouvelle promesse de contenu qu’une clarification sur l’équipe qui pourrait encore assurer les corrections et l’assistance.

Aucun arrêt de service ou de support n’est confirmé par les sources examinées. Il faudra une annonce du studio, de la boutique ou d’un éventuel repreneur pour connaître la suite. La faillite rapportée ne doit pas être transformée en annonce de disparition du jeu.

© Liquid Swords