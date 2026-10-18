K 2000 revient dans Stuntman: Hollywood : la nouvelle vidéo met K.I.T.T. au travail

Le scanner rouge ne sert plus seulement à réveiller les souvenirs de K 2000 : K.I.T.T. passe aux cascades dans Stuntman: Hollywood. Saber Interactive a publié le 15 octobre une nouvelle bande-annonce consacrée aux séquences inspirées de la série. Le jeu reste prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, sans date de sortie annoncée. Cette fois, la nouveauté est la présentation de gameplay, pas la présence de la célèbre voiture, connue depuis l’annonce initiale.

Voir la bande-annonce officielle de Stuntman: Hollywood avec K.I.T.T.

K.I.T.T. devient un outil de cascade sur des plateaux inspirés de la série

La présentation officielle publiée sur Steam met en avant le mode Super Pursuit et des séquences d’action sur des décors inspirés de Knight Rider, le titre original de K 2000. Elle promet des cascades élaborées, de la vitesse et des obstacles à franchir au volant de la voiture.

Le projet ne se présente pas comme une adaptation complète des aventures de Michael Knight. Le rôle du joueur est celui d’un cascadeur : réussir des séquences de cinéma ou de télévision à l’intérieur d’un jeu de conduite solo. K.I.T.T. est l’un des véhicules emblématiques utilisés pour ces épreuves.

La précision compte autant que le spectacle

Sur sa présentation du jeu, Saber décrit une progression fondée sur les sauts, les dérapages et les passages près des obstacles, avec des repères à respecter. L’objectif annoncé consiste à améliorer ses prestations pour débloquer des défis, des véhicules et des scènes plus ambitieuses.

Ce cadre donne au retour de K.I.T.T. un intérêt au-delà de son apparence. Une voiture de série culte devient le support d’un exercice : réussir une séquence prévue pour la caméra. On retrouve une logique de prise à perfectionner, plutôt qu’une simple course dont il suffirait de franchir la ligne en premier.

Stuntman: Hollywood doit aussi puiser dans Fast & Furious, Retour vers le futur, Miami Vice ou Death Race. Ces licences figuraient déjà dans la présentation de juin : la vidéo d’octobre précise donc une partie du spectacle préparé, elle ne dévoile pas à elle seule l’ensemble des partenariats.

La fiche Steam française permet d’ajouter le jeu à sa liste de souhaits et annonce une interface ainsi que des sous-titres en français. Son calendrier reste indiqué « À déterminer ». Pour l’instant, le rendez-vous concret est la vidéo officielle : de quoi découvrir l’utilisation de K.I.T.T. sans confondre cette présentation avec une sortie du jeu ou une démo disponible.