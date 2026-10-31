Crimson Desert propose cinq heures d’essai sur consoles, mais les conditions diffèrent entre PS5 et Xbox

Cinq heures pour explorer Pywel avant d’acheter : Crimson Desert Enhanced Edition bénéficie d’un essai sur consoles. Sur Xbox, il est annoncé sans abonnement payant ; sur PS5, il passe par PlayStation Plus Premium ou Deluxe. La progression peut être conservée en cas d’achat, mais le temps accordé ne repart pas de zéro quand on recommence une sauvegarde.

Le même jeu, deux conditions d’accès

Pearl Abyss détaille les conditions dans son annonce du 29 octobre. Sur Xbox, l’essai est annoncé jusqu’au 7 janvier 2027 ; sur PlayStation, les abonnés éligibles y ont accès jusqu’au 29 octobre 2027. Sur PlayStation 5, il est réservé aux formules Premium et Deluxe selon les marchés. En France, la formule à vérifier est Premium, pas Essential ou Extra.

Sur Xbox, l’accès est décrit comme ouvert aux joueurs sans exiger d’abonnement payant. Il faut malgré tout passer par la fiche du jeu et contrôler que l’option d’essai est bien proposée pour son compte et sa région avant de lancer un gros téléchargement.

Il s’agit du jeu de base, pas d’un accès gratuit au DLC

L’opération accompagne la sortie de Charting the Unknown, mais l’essai concerne le jeu de base Enhanced. Associer les deux annonces ne permet pas de promettre que l’extension devient gratuite pendant la même période. Les droits affichés sur la boutique restent à examiner séparément.

La sauvegarde suit, le compteur d’heures aussi

La progression réalisée pendant l’essai peut être reprise dans la version complète si vous décidez de l’acheter. C’est la différence la plus utile avec une démonstration séparée qui ferait recommencer le début du jeu.

Le compteur de cinq heures, lui, est une limite d’essai. L’éditeur limite l’essai à une utilisation par compte : démarrer une autre sauvegarde ne donne pas cinq heures supplémentaires. Recommencer un personnage consomme donc le même temps disponible.

Ce détail peut changer la façon d’utiliser l’essai. Passer toute la session à multiplier les départs donne moins de temps pour découvrir la progression du jeu. À l’inverse, une partie de cette durée peut légitimement servir à vérifier les commandes, l’accessibilité et les réglages qui comptent pour vous.

Vérifier l’offre avant de télécharger

Sur la console, distinguez le bouton d’achat, l’éventuelle version d’essai et les offres liées à l’abonnement. Une promotion sur le prix du jeu ne constitue pas à elle seule une confirmation de l’accès aux cinq heures.

Le point décisif n’est pas le mot « gratuit » isolé d’un titre, mais l’option réellement affichée sur votre compte. Pour un abonné PS Plus Extra en France, l’annonce d’un essai réservé à Premium ne donne pas automatiquement un nouveau jeu dans sa bibliothèque. Sur Xbox, elle décrit au contraire une porte d’entrée qui ne dépend pas d’un abonnement payant.

Crédit illustration : Menow, image générée par IA.