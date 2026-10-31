GTA 6 : le multijoueur pourrait attendre début 2027, selon une analyse de Bank of America

La date du prochain GTA Online ne doit pas être confondue avec celle de GTA 6. Une analyse de Bank of America envisage un lancement du multijoueur au premier trimestre 2027, soit entre janvier et mars. Cette prévision provient d’une note financière consultée par Business Insider. Rockstar n’a pas annoncé ce calendrier pour le mode en ligne.

D’où vient la fenêtre de janvier à mars ?

Dans son article publié le 27 octobre, Business Insider rapporte le raisonnement des analystes sur les revenus futurs de Take-Two. La fenêtre du premier trimestre 2027 s’inscrit dans leur scénario de monétisation du prochain GTA Online.

C’est la seule portée à donner à cette date : une hypothèse de travail de la banque. Une note destinée aux investisseurs peut s’appuyer sur des attentes et sur un modèle économique sans constituer une feuille de route validée par les équipes qui produisent le jeu.

Une prévision n’est ni une fuite de build, ni une annonce de sortie

L’article ne fournit pas une démonstration du multijoueur, une liste de modes ou un calendrier commercial signé Rockstar. Il ne faut donc pas ajouter à cette fenêtre supposée des promesses sur le cross-play, le transfert des personnages ou l’accès depuis un abonnement. Ces sujets demandent leurs propres annonces.

Le 19 novembre concerne le jeu annoncé par Rockstar

La page officielle de GTA VI affiche une sortie le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. C’est le repère officiel à utiliser pour l’achat du jeu, distinct de la fenêtre 2027 évoquée dans l’analyse financière.

Les deux calendriers n’ont pas la même valeur. L’un est publiée par l’éditeur pour GTA VI ; l’autre décrit ce que des analystes attendent de l’activité en ligne. Les réunir dans un titre sans préciser leur origine donnerait l’impression trompeuse que Rockstar a déjà détaillé les deux étapes.

Le multijoueur soulève d’autres questions que son mois de lancement

Pour un groupe d’amis, savoir quand il sera possible de jouer ensemble n’est que le début. Il faudra aussi connaître les plateformes compatibles entre elles, les conditions d’accès et la relation avec l’actuel GTA Online. La note de Bank of America ne répond pas à ces besoins pratiques.

Son intérêt est de rappeler que les attentes autour de GTA 6 ne s’arrêtent pas à la campagne. Pour préparer une session ou choisir une édition, gardez pourtant le bon niveau de preuve : le contenu commercial annoncé par Rockstar fait référence ; une projection d’analystes renseigne sur les attentes, sans garantir ce qui sera jouable le jour du lancement.