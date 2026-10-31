Ils rendent la PlayStation en LEGO jouable : BrickStation lance des jeux PS1 et retrouve les anciennes sauvegardes

Appuyer sur Power et voir un jeu démarrer : c’est ce qui manque à une console construite en LEGO. L’équipe suisse Substance Labs veut l’ajouter avec BrickStation, un module qui transforme le set PlayStation en machine d’émulation PS1. Il prévoit même la prise en charge des cartes mémoire d’origine. Le projet reste un prototype, sans prix ni date de commercialisation annoncés.

Un ordinateur se glisse à la place du diorama Ape Escape

Dans son reportage original du 30 octobre, Time Extension présente le travail de Thomas Bertani et de son équipe. Le module remplace le petit plateau latéral Ape Escape du set LEGO. Le reste de la construction conserve sa forme.

Le projet ne consiste donc pas à remplacer l’ensemble de la console par un boîtier imprimé ressemblant vaguement à des briques. Les concepteurs veulent garder le set d’origine et permettre de remettre son plateau décoratif. L’ajout électronique occupe l’espace d’un élément amovible.

Les jeux passent par l’émulation et une carte microSD

BrickStation imite le fonctionnement de la PlayStation par logiciel. Les jeux sont chargés depuis une carte microSD et l’image sort vers le téléviseur en HDMI. Les manettes USB et Bluetooth sont annoncées comme prises en charge.

Ce n’est pas une nouvelle console officielle Sony ou LEGO, et la présence d’un émulateur ne garantit pas à elle seule une compatibilité parfaite avec tous les jeux et accessoires. La liste définitive et les conditions d’utilisation devront être examinées sur le produit réellement livré.

Les anciennes cartes mémoire font partie du projet

La prise en charge des cartes mémoire PS1 est l’un des détails les plus intéressants. L’idée est de retrouver des sauvegardes d’époque au lieu de se limiter à un objet décoratif qui lance une démonstration. Pour un joueur qui a conservé sa carte, ce lien avec sa propre collection peut compter davantage que le seul nombre de jeux affichés à l’écran.

Le kit n’intègre pas un lecteur CD fonctionnel sous le couvercle en briques. L’équipe prévoit l’utilisation d’un lecteur CD-ROM USB externe pour copier ses disques sur la carte microSD. Le faux lecteur reproduit une ambiance, pas la lecture physique des disques.

Le bouton du set sert vraiment à l’allumer

Pour détecter la pression du bouton Power sans dénaturer la construction, les concepteurs décrivent un aimant associé à un capteur. Un petit haut-parleur et un moteur ajoutent du son et des vibrations pour évoquer le démarrage du lecteur.

Ce choix montre ce que l’équipe cherche à recréer : le geste et la sensation de mise en route, pas uniquement une sortie HDMI cachée derrière des briques. Il ne faut toutefois pas transformer une présentation de prototype en test de fiabilité : Menow n’a pas essayé le dispositif.

83 briques supplémentaires pour arriver à 1 994 pièces

Le module ajoute 83 pièces aux 1 911 du set d’origine, pour atteindre 1 994. Menow a aussi présenté le set PlayStation en LEGO comporte 1 911 pièces. C’est un clin d’œil à l’année de lancement de la première PlayStation au Japon. Le set LEGO et le module électronique restent deux éléments à distinguer au moment d’évaluer le coût du projet.

La page de prélancement Kickstarter permet de suivre la campagne. Tant qu’un prix, un calendrier et les caractéristiques finales ne sont pas annoncés, il s’agit d’un projet à surveiller, pas d’un accessoire déjà disponible avec une livraison garantie.

Crédit illustration : Menow, image générée par IA.