Il revient acheter des cartes Nvidia : son paiement frauduleux présumé mène à son arrestation

Illustration Menow générée par IA.

Revenir dans le même magasin pour acheter davantage de matériel : c’est à ce moment que le premier suspect aurait été arrêté. À Singapour, un homme soupçonné d’avoir acheté deux cartes graphiques Nvidia avec des coordonnées bancaires volées a été arrêté après être revenu tenter d’autres achats. AsiaOne a suivi, le 30 octobre, le retour sur les lieux de trois suspects accompagnés par les enquêteurs.

Deux cartes graphiques au centre d’un premier achat

Selon le reportage d’AsiaOne, qui cite les actes d’accusation consultés par sa rédaction, le premier achat présumé a eu lieu le 26 octobre dans un commerce de Sim Lim Square. Les deux cartes GeForce RTX représentaient une valeur supérieure à 2 700 dollars singapouriens. Le modèle exact des GPU n’est pas précisé dans les éléments rapportés.

L’homme de 36 ans serait ensuite revenu pour des articles totalisant plus de 4 000 dollars singapouriens. C’est à l’occasion de ce retour qu’il aurait été arrêté. Les éléments publiés ne précisent pas le dispositif qui a permis de le repérer lors de ce nouveau passage.

Deux autres suspects ont été arrêtés à l’aéroport

Deux hommes âgés de 25 et 27 ans sont soupçonnés d’avoir attendu dans un véhicule pour réceptionner les biens. AsiaOne rapporte leur arrestation séparée dans la zone de transit de l’aéroport de Changi le lendemain. Les trois hommes ont été mis en cause le 28 octobre, puis ramenés sur les lieux le 30 pour les besoins de l’enquête.

Le reportage récent documente le retour en boutique

Le journaliste décrit leur passage dans le magasin sous escorte et publie des photographies prises sur place. La nouveauté du 30 octobre est cette étape de l’enquête, pas une arrestation qui aurait eu lieu ce matin. Une vidéo liée au reportage permet également de voir ce retour sur les lieux ; elle ne montre pas le paiement présumé du 26 octobre.

Les personnes mises en cause restent présumées innocentes. Leur prochain passage devant le tribunal est annoncé pour le 4 novembre. Le rôle exact de chacun et les responsabilités devront être appréciés dans cette procédure, sans présenter les accusations comme une condamnation.

Un composant informatique peut devenir une cible de revente

L’affaire rappelle que des objets faciles à transporter peuvent représenter une somme élevée. Ici, la valeur rapportée porte sur deux cartes graphiques, et non sur une palette entière de matériel. Aucun élément cité ne permet de relier ce dossier à d’autres vols de GPU ou à un réseau international de revente.

Pour les acheteurs d’occasion, l’intérêt pratique est de conserver la référence précise et les justificatifs du vendeur. Une carte récente et coûteuse mérite la même traçabilité qu’un smartphone haut de gamme. Le prix affiché ne raconte pas, à lui seul, son parcours avant la mise en vente.