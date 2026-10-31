PS2 sur Android : ARMSX2 peut régler les performances jeu par jeu, voici les limites

Illustration Menow générée par IA.

Passer sa soirée à modifier des réglages n’est pas la meilleure façon de retrouver un jeu PS2. ARMSX2 propose désormais une aide : son optimisation automatique essaie plusieurs paramètres et conserve les changements qui améliorent la vitesse. La fonction est arrivée avec la version 2.9 du 26 octobre ; un correctif 2.9.1 l’a suivie le 28. Elle reste optionnelle et ne transforme pas un téléphone limité en console surpuissante.

L’émulateur mémorise les réglages pour chaque jeu

La note de version officielle explique que l’outil surveille les points qui freinent l’exécution. Il peut essayer une autre résolution, certains traitements graphiques ou des paramètres liés au processeur émulé. Une modification n’est retenue que si le jeu gagne en vitesse ; le profil est ensuite mémorisé pour ce titre.

Cette approche répond à une difficulté familière de l’émulation : le réglage qui aide un jeu ne convient pas nécessairement au suivant. L’optimisation est propre à chaque jeu, ce qui évite de considérer un seul profil comme universel.

Le mode automatique reste un choix de l’utilisateur

ARMSX2 propose ce choix pendant la configuration. L’interrupteur se trouve aussi dans les réglages de performances et dans le menu en cours de jeu. Les changements appliqués sont consultables et réinitialisables. Modifier soi-même un réglage géré par l’outil désactive son intervention pour le jeu concerné, précise la documentation.

Les améliorations ne se résument pas à ce mode automatique

La version 2.9 introduit également un compilateur destiné aux calculs 3D et la possibilité de répartir certains travaux de la PS2 sur un fil d’exécution séparé. Ces évolutions cherchent à mieux exploiter le matériel disponible. Les gains annoncés par l’équipe dépendent de jeux et d’appareils précis, notamment de la Retroid Pocket Duo ; ils ne constituent pas une promesse de gain identique sur tous les smartphones.

Le correctif 2.9.1 du 28 octobre travaille notamment sur la gestion des caches et sur différents problèmes d’affichage. Pour quelqu’un qui installe l’application aujourd’hui, suivre les versions stables évite donc de s’arrêter au seul numéro 2.9 de l’annonce initiale.

La fluidité doit rester compatible avec une image correcte

Une hausse de vitesse peut passer par une résolution réduite ou un compromis de rendu. Le bon résultat ne se juge donc pas uniquement à un compteur : il faut aussi regarder la stabilité de l’image, le son et la réponse aux commandes. L’automatisation diminue les tâtonnements, mais l’utilisateur conserve le dernier mot sur ce qu’il trouve agréable à jouer.

ARMSX2 ne fournit pas à lui seul une bibliothèque de jeux ou un BIOS à télécharger librement. La mise à jour porte sur l’émulation et les réglages. Pour les habitués du rétrogaming Android, son intérêt est surtout de retrouver plus vite un équilibre acceptable, sans recommencer chaque essai à zéro.