Chrome teste deux changements pour retrouver plus vite un mot dans une longue page

La recherche dans une page Web est simple jusqu’au moment où le même mot apparaît cinquante fois. Google teste deux améliorations de Chrome : une recherche qui distingue les majuscules et un saut vers les résultats hors de la zone visible. Ces options ont été repérées dans Canary, la version expérimentale du navigateur.

Chercher « Web » sans retenir aussi « web »

Aujourd’hui, la recherche classique de Chrome ne fait pas de différence entre les variantes de casse d’un mot. Saisir un terme peut donc sélectionner ses formes en minuscules, avec une majuscule initiale ou entièrement en capitales.

Le bouton Match case observé dans Canary permettrait de restreindre les résultats à la graphie recherchée. L’ajout a été repéré par Leopeva64 et détaillé par Android Authority le 30 octobre.

Une différence utile pour un sigle ou un nom précis

Dans une documentation, un sigle peut se retrouver au milieu de mots ordinaires. Distinguer les majuscules aide alors à limiter le bruit. L’option restera moins pertinente pour une lecture courante où l’on veut retrouver un mot quelle que soit la façon dont l’auteur l’a écrit.

Passer directement au prochain passage hors de l’écran

Les deux autres commandes observées visent le résultat précédent ou suivant situé en dehors de l’écran. Elles s’ajoutent à la navigation habituelle entre occurrences.

Prenons une longue page dont le paragraphe visible contient déjà six mentions de Google. Avec la navigation habituelle, plusieurs pressions peuvent seulement déplacer la sélection dans ce même paragraphe. La nouvelle commande permettrait de rejoindre directement une occurrence plus bas dans le document, au-delà de la zone déjà affichée.

Ce changement s’adresse surtout aux pages longues et répétitives : documentation, listes de résultats ou rapports. Il évite de confondre le besoin de parcourir chaque correspondance avec celui de trouver le prochain passage réellement différent.

Les deux fonctions restent en test

Aucune date d’arrivée dans Chrome stable n’est annoncée. Leur présence dans Canary ne justifie pas de promettre une disponibilité immédiate sur tous les ordinateurs ou sur l’application mobile. Les boutons et leur présentation peuvent aussi changer pendant les essais.

La recherche actuelle reste accessible avec Ctrl + F sur Windows et Cmd + F sur Mac. Chrome fait aussi évoluer le passage d’un appareil à un autre, un autre usage quotidien distinct de cette recherche locale. Pour les personnes qui consultent quotidiennement de gros documents Web, le gain à surveiller sera très concret : moins d’étapes pour retrouver une graphie précise ou passer au passage suivant, sans installer une extension pour ces seuls besoins.