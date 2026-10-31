Nintendo Switch 2 : les sorties de novembre à surveiller, avec les dates françaises

Novembre démarre fort sur Switch 2 : Zelda, Stellar Blade et les Gardiens de la Galaxie figurent tous au calendrier du 5 novembre publié par Nintendo France. Le mois ne s’arrête pas à cette journée, avec Pikmin et Metaphor la semaine suivante. Les versions Switch et Switch 2 ne se confondent pas : plusieurs sorties ne concernent pas la Switch d’origine, tandis que d’autres sont annoncées sur les deux générations.
Les dates à garder, sans mélanger Switch et Switch 2
Voici une sélection tirée du calendrier français publié par Nintendo le 29 octobre. Les dates restent celles de l’annonce, susceptibles d’être modifiées par les éditeurs.
|Date
|Jeu ou contenu
|Plateformes annoncées
|3 novembre
|Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered
|Switch 2
|5 novembre
|The Legend of Zelda: Ocarina of Time
|Switch 2
|5 novembre
|Stellar Blade Complete Edition
|Switch 2
|5 novembre
|Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition
|Switch 2
|12 novembre
|Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori
|Switch 2
|12 novembre
|Metaphor: ReFantazio
|Switch 2
|12 novembre
|SONIC PICO PARK
|Switch et Switch 2
|18 novembre
|Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea
|Switch et Switch 2, extension payante
|19 novembre
|The Binding of Isaac: Repentance+
|Switch 2
Le 5 novembre concentre plusieurs choix très différents
Les trois titres de cette journée n’appellent pas forcément le même achat. Zelda vise l’aventure, Stellar Blade les combats d’action, tandis que les Gardiens privilégient leur périple scénarisé. Cette journée réunit des envies différentes : exploration, maîtrise des combats ou récit porté par un groupe de personnages. Le titre le plus attendu n’est pas forcément celui qui correspond à votre prochaine soirée de jeu.
Lorsqu’un titre existe déjà sur une autre plateforme, regardez ce que comprend précisément l’édition Switch 2. Le nom du jeu seul ne suffit pas à établir ses contenus, ses performances ou les possibilités de transfert de sauvegarde. Le calendrier ne remplace pas la fiche de chaque version.
Une nouvelle édition n’implique pas une mise à niveau offerte
Posséder le jeu sur Switch ou sur un autre support ne garantit pas un accès gratuit à sa nouvelle édition. Avant de précommander, vérifiez si l’éditeur propose un achat distinct, une mise à niveau ou une autre formule. En l’absence de confirmation, il ne faut pas inclure cette économie supposée dans son budget.
Le 12 novembre permet de changer de rythme
Pikmin, Metaphor et SONIC PICO PARK donnent trois raisons très différentes d’allumer la console. Pour une sélection familiale, la présence d’un jeu sur les deux Switch peut être plus importante que son niveau graphique. Pour une aventure à suivre seul, le temps que l’on souhaite lui réserver peut devenir le premier filtre.
Le calendrier français propose aussi un accès vers une démonstration de Metaphor. Une démo, lorsqu’elle est disponible pour votre compte et votre console, peut aider à vérifier si le rythme et les commandes vous conviennent avant un achat. Il faut consulter ses conditions sans supposer qu’elle offre les mêmes contenus que le jeu complet.
Attention aux extensions présentées au milieu des jeux complets
The Keepsake Sea est une extension payante de Disney Dreamlight Valley. Sa date ne doit donc pas être lue comme celle d’un jeu autonome que l’on lancerait sans le contenu requis. Cette différence est particulièrement importante au moment d’offrir un achat dématérialisé à quelqu’un.
Le calendrier sert d’abord à réserver du temps et à repérer la bonne version. Pour un achat dématérialisé, la console et l’édition doivent être vérifiées avant la validation : une date commune dans une sélection mensuelle n’efface ni les différences de plateformes ni les prérequis d’une extension.
Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.