Metro Redux reçoit une mise à jour gratuite sur Xbox Series : ce qui change dans les deux jeux

Retourner dans les tunnels de Metro 2033 et de Last Light peut désormais se faire avec une présentation revue sur Xbox Series X|S. La mise à jour gratuite de Metro Redux annoncée le 29 octobre apporte de nouveaux modes graphiques, des améliorations visuelles et un travail sur les commandes. Le choix entre définition et fluidité est le premier réglage à comprendre, avant de confondre une mise à jour du jeu avec la simple capacité de son téléviseur.

4K à 60 images/s ou 120 images/s avec reconstruction

Dans son billet publié sur Xbox Wire, John Bloch, producteur exécutif de la franchise chez 4A Games, présente un mode en 4K native à 60 images par seconde et un mode en 4K reconstruite à 120 images par seconde. Le second privilégie la cadence, avec une image calculée différemment.

La communication regroupe les Xbox Series X|S. Elle ne fournit pas, dans les passages consultés, un tableau séparant toutes les limites de chaque console. Il faut donc regarder les options effectivement proposées par sa version du jeu, plutôt que promettre le même couple définition/cadence à tous les modèles.

Un écran 120 Hz ne suffit pas à activer 120 images par seconde

La console, sa sortie vidéo, l’entrée utilisée sur l’écran et le mode choisi dans le jeu doivent correspondre au résultat recherché. À l’inverse, un joueur équipé d’un écran limité à 60 Hz n’exploitera pas l’affichage de 120 images distinctes par seconde. Le mode le plus élevé sur une liste n’est donc pas forcément le choix adapté à toute installation.

Textures, ombres et gâchettes : la mise à jour touche aussi l’ambiance

4A Games annonce aussi des textures plus détaillées, un éclairage et des ombres retravaillés, ainsi qu’un environnement et des animations enrichis. Pour un jeu dont l’atmosphère repose sur les espaces sombres, ces changements peuvent compter autant que la netteté d’un objet regardé de près.

Les gâchettes à impulsion des manettes Xbox sont également prises en charge. Le studio présente le tout comme une modernisation respectueuse de l’identité des deux jeux. Cela reste une annonce du développeur : Menow n’a pas comparé les versions image par image ni mesuré leur stabilité sur toute l’aventure.

Une mise à jour gratuite ne donne pas gratuitement le jeu

Le téléchargement de la correction et le droit de lancer Metro Redux sont deux choses différentes. La gratuité annoncée porte uniquement sur la mise à jour. Avant de réinstaller, vérifiez que vous possédez la bonne édition ou disposez d’un autre droit d’accès valide.

Le billet annonce aussi la prise en charge de Xbox Play Anywhere et des optimisations pour Ally et Ally X. Ces éléments intéressent les joueurs qui alternent les supports, mais doivent être rapprochés de l’édition détenue et des droits affichés sur leur compte. Pour une reprise sur console, le plus simple reste de terminer l’installation, vérifier les options graphiques disponibles et choisir celles que l’écran peut réellement restituer.