GameNative : cette préversion corrige des jeux PC sur Android, dont Diablo IV et Oblivion

Faire démarrer un jeu PC sur Android reste parfois une affaire de réglages. La préversion 1.4 de GameNative s’attaque à plusieurs blocages, notamment pour Diablo IV et Oblivion. Mais les correctifs ne s’appliquent pas tous de la même façon : certains passent par un profil de jeu, d’autres par les composants utilisés pour l’exécuter.

Oblivion et Diablo IV ne demandent pas le même correctif

Publiée le 22 octobre, la note officielle de la préversion cite Oblivion Game of the Year Edition, Alan Wake et Just Cause 2 parmi les jeux corrigés via l’option « use known config ». Il s’agit de charger une configuration connue, plutôt que de supposer que tous les réglages existants deviennent automatiquement adaptés.

Pour Diablo IV, Diablo II: Resurrected et Overwatch 2, le projet renvoie aux versions récentes de Proton et de FEX. Ces composants participent à l’exécution des jeux PC sur l’appareil. Mettre uniquement l’application à jour peut donc ne pas suffire à retrouver les conditions décrites par les développeurs.

Une préversion peut aussi modifier un jeu qui fonctionnait

GameNative 1.4 adopte gamescope comme moteur d’affichage par défaut. L’équipe signale elle-même un changement susceptible de casser certains usages. C’est une raison concrète de garder une trace de ses réglages avant de comparer les résultats.

Un jeu qui démarre ne devient pas pour autant agréable à jouer. La stabilité, les commandes, la lisibilité des textes et le maintien de la fluidité pendant une longue session restent des critères distincts. Aucun de ces correctifs ne constitue une promesse de performances identiques sur tous les téléphones.

Vos jeux tournent sur le téléphone

Le site du projet présente GameNative comme une application Android gratuite et open source permettant de télécharger des jeux possédés sur Steam, Epic ou GOG, puis de les exécuter localement. Il met aussi en avant les sauvegardes dans le cloud. Cette synchronisation des sauvegardes ne doit pas être confondue avec un jeu calculé à distance.

La différence compte si vous hésitez avec les solutions abordées dans notre article sur DroidDeck : ici, la puissance et les limites de l’appareil Android entrent directement en jeu. Une bibliothèque PC ne garantit pas, à elle seule, que tous ses titres seront utilisables.

La version stable reste une option à part entière

Au moment de notre vérification, le site officiel affiche encore la version 1.3.0, tandis que GitHub identifie explicitement la 1.4 comme une préversion. Le choix dépend donc de votre situation : un jeu bloqué et précisément cité dans les correctifs justifie de s’intéresser à cette branche expérimentale ; une installation satisfaisante n’impose pas de changer immédiatement.

Pour un essai utile, comparez d’abord un seul jeu avec la même scène et les mêmes options graphiques. Vérifiez aussi vos sauvegardes avant les manipulations. Vous saurez ainsi si le changement résout votre problème, sans attribuer à la mise à jour l’effet d’un réglage modifié en parallèle.

Image : jeux PC sur smartphone avec une manette, illustration issue de la médiathèque Menow. L’écran photographié ne représente pas un test de GameNative 1.4.