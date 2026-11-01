Galaxy Z Fold9 : Samsung envisagerait le retour de la caméra sous l’écran

La caméra intérieure du Galaxy Z Fold9 pourrait disparaître sous les pixels de son grand écran. Une information attribuée au leaker kro le 29 octobre, reprise le 31, évoque le retour de cette technologie sur un prochain pliant Samsung. L’idée concerne l’appareil photo intérieur, celui qui sert notamment aux appels vidéo lorsque le téléphone est ouvert. Samsung n’a pas confirmé ce choix.

Image d’illustration : Galaxy Z Fold Special Edition de 2024.

Samsung connaît déjà la caméra cachée sous la dalle

Gizmochina relaie la piste publiée par kro. Elle reste une rumeur de développement, sans fiche technique ni démonstration du futur appareil.

La technologie n’est pas nouvelle pour Samsung. Le constructeur documente déjà la caméra sous l’écran de plusieurs générations, du Fold3 au Fold6. Son principe consiste à placer le capteur derrière une zone de la dalle qui laisse passer la lumière. L’écran peut ainsi afficher du contenu à cet endroit, au lieu de réserver un trou permanent à l’objectif.

Le vrai enjeu serait la qualité des appels vidéo

Pour lire un document, regarder un film ou jouer, masquer le capteur réduit une interruption dans l’image. Mais une caméra intérieure sert aussi à autre chose qu’à disparaître. Dans une réunion à distance, le visage doit rester suffisamment lisible, y compris avec un éclairage peu favorable.

Un écran visuellement plus continu ne prouve donc pas une meilleure image. Il faudrait connaître le capteur, le traitement et, surtout, voir des résultats réalisés avec un appareil final. Aucune mesure ne permet aujourd’hui de conclure à une amélioration de ce point sur le Fold9.

Pour un acheteur qui hésite à attendre, cette fuite ne tranche pas encore le choix. Elle décrit une direction possible du design intérieur, sans établir l’autonomie, le prix ou les capacités photographiques du téléphone. Le détail à surveiller sera la démonstration de la caméra ouverte, plutôt que le seul rendu d’un écran sans poinçon.