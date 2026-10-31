Motorola Signature 27 : le rendez-vous du 5 novembre est confirmé, le prix reste attendu

Le prochain haut de gamme de Motorola a rendez-vous avec le public le 5 novembre. La marque a fixé cette date dans un message officiel du 29 octobre consacré au Signature 27. Le calendrier se précise, mais le prix français reste attendu, tout comme la date à laquelle un acheteur pourra réellement recevoir le téléphone.

Dans son message sur X, Motorola met en avant le confort de conception du Signature 27 et invite à le retrouver le 5 novembre. Le texte ne détaille pas un calendrier de mise en vente pays par pays. Il serait donc prématuré d’en déduire que le téléphone sera immédiatement disponible chez les revendeurs français ce jour-là.

Une présentation peut préciser les caractéristiques, ouvrir des précommandes ou annoncer une commercialisation ultérieure. Ces étapes n’ont pas le même effet pour quelqu’un qui doit remplacer son téléphone rapidement. Ici, la date est acquise ; les modalités françaises restent à documenter.

Motorola a déjà confirmé le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

La page officielle américaine confirme le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et présente le Signature 27 comme le modèle le plus avancé de la marque. Elle maintient une indication de lancement en novembre, sans fournir de prix français.

La puce donne une idée du positionnement visé. Elle ne permet pas, à elle seule, de classer le téléphone face à un Galaxy Ultra ou à un Pixel Pro : le refroidissement, les traitements photo et les réglages logiciels participent aussi au résultat final. Aucun essai Menow du produit commercial n’a été réalisé.

Les fiches de revendeurs restent à distinguer de l’annonce officielle

Menow a déjà relevé un prix apparu chez un revendeur portugais. Ce prix de revendeur ne constitue pas encore le tarif annoncé par Motorola pour la France. Il faudra aussi regarder la mémoire et le stockage associés : deux montants portant sur des configurations différentes ne mesurent pas le même achat.

Les trois informations à chercher lors de la présentation

Le prix français de chaque configuration , plutôt qu’une simple conversion d’un prix étranger.

, plutôt qu’une simple conversion d’un prix étranger. La date à laquelle le téléphone pourra réellement être commandé ou livré.

Les caractéristiques définitives du modèle destiné à notre marché.

Si le Signature 27 figure sur votre liste, le 5 novembre permettra donc de départager une promesse technique et une offre concrète. Pour décider d’attendre ce modèle plutôt que d’acheter un téléphone déjà disponible, le prix local et le délai de livraison pèseront autant que le nom de sa puce.