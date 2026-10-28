Motorola Signature 27 : un prix apparaît au Portugal, les fiches du Razr Flex intriguent

Le Motorola Signature 27 apparaît à 1 594,90 euros chez un revendeur portugais. Les fiches du Razr Flex présentent encore des incohérences.

Le Motorola Signature 27 apparaît à 1 594,90 euros chez le revendeur portugais MegaPC, dans une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La fiche est indiquée temporairement épuisée et ne donne pas de date d’expédition. Des références attribuées au Razr Flex ont également été repérées, mais leur description laisse davantage de doutes.

Le Signature 27 est référencé à 1 594,90 euros au Portugal

La page MegaPC du Signature 27 affiche le coloris Pantone Coal Smoke et une référence commerciale identifiable. La configuration et le tarif sont donc visibles dans un catalogue européen, même sans stock annoncé. Le prix reste celui de cette boutique portugaise : il ne doit pas être repris comme un tarif officiel TTC annoncé pour la France.

Motorola a déjà présenté des éléments du produit, dont un téléobjectif de 200 Mpx. Menow a détaillé le rôle de l’optique et de l’IA dans ce zoom. L’apparition commerciale ajoute aujourd’hui une information de prix et de configuration, sans transformer les promesses photo en résultats de test.

Le Razr Flex est décrit comme un clapet : une fiche à prendre avec prudence

Le relevé publié par GSMArena signale deux fiches pour un Razr Flex de 12 Go et 256 Go, à 1 510,90 euros. Elles mentionnent les coloris Pantone Coriander et Dark Botanical Garden.

Le même relevé souligne une difficulté : la description parle d’un téléphone à clapet, alors que les informations précédentes concernaient un pliant au format livre plus large. L’image était provisoire. Le nom commercial et le prix ne suffisent donc pas à valider tout le contenu de la fiche.

Une page créée avant l’ouverture des ventes peut mélanger une référence réelle et des champs encore préparatoires. C’est particulièrement sensible avec les pliants, pour lesquels « clapet » et « livre » décrivent deux formats très différents. Le premier se replie sur un petit écran ; le second vise une surface intérieure plus large.

Pour un achat depuis la France, les éléments décisifs seront la configuration effectivement livrée, les conditions de vente et une date d’expédition vérifiable. La mention « temporairement épuisé » ne donne pas cette date. À ce stade, la fiche du Signature 27 constitue surtout un premier repère tarifaire européen ; celles du Razr Flex demandent encore une confirmation du produit auquel elles correspondent.