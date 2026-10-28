Le Sony LYTIA 720 vise la photo sombre et la 4K HDR à 60 images/s. Ce que permet le capteur de 50 Mpx, avant son intégration aux smartphones.

Sony LYTIA 720 : le capteur de 50 Mpx mise sur la nuit et la vidéo 4K HDR

Sony ne mise pas sur une hausse spectaculaire des mégapixels pour son LYTIA 720. Annoncé le 28 octobre, ce capteur de 50 Mpx pour smartphones vise surtout les scènes sombres et la vidéo 4K HDR à 60 images par seconde. Les livraisons en production sont prévues début novembre, sans liste de téléphones équipés annoncée à ce stade.

50 Mpx, avec un travail ciblé sur les scènes sombres

Le LYTIA 720 reprend un format de type 1/1,56 pouce, avec des pixels de 1 micromètre. Son nom ne désigne donc pas un nouveau smartphone Sony : c’est un composant que les fabricants peuvent intégrer à un appareil photo mobile.

Le constructeur annonce une réduction d’environ 50 % du bruit aléatoire face au LYTIA 700, grâce à sa technologie de conversion UHCG. Ce chiffre décrit la comparaison réalisée par Sony. Il ne permet pas de promettre une amélioration identique sur chaque téléphone qui adoptera le composant.

Le bruit prend notamment la forme d’un grain parasite visible dans les zones peu éclairées. Le réduire peut aider à conserver une image plus propre avant les choix de traitement du fabricant. L’objectif, l’exposition et les algorithmes du téléphone continueront à influencer le résultat final.

Filmer en 4K HDR sans abandonner les 60 images par seconde

La fiche officielle de Sony annonce la 4K à 60 images/s en HDR avec autofocus sur l’ensemble des pixels. Les circuits de conversion ont été optimisés pour permettre cette combinaison.

L’intérêt est concret pour les scènes où une zone très lumineuse côtoie un sujet dans l’ombre. Le HDR cherche à conserver davantage d’informations aux deux extrêmes, au lieu de choisir entre un ciel brûlé et un visage trop sombre. La manière dont plusieurs lectures sont combinées compte aussi quand le sujet bouge.

Sony indique employer un HDR sur une seule image pour la vidéo 4K à 60 images/s, afin de limiter les artefacts de mouvement. Pour d’autres traitements HDR, sa technologie Hybrid Frame-HDR associe plusieurs informations d’exposition. Il vaut mieux garder ces modes distincts que résumer toute la fiche par un unique chiffre de dynamique.

Le capteur entre maintenant dans la chaîne de fabrication ; le résultat qui intéresse les acheteurs dépendra des téléphones qui l’adopteront. Une capacité du capteur n’est pas automatiquement un mode disponible dans l’application photo. Le modèle choisi devra proposer explicitement la combinaison souhaitée, puis montrer ce qu’elle produit sur un sujet mobile et dans une scène contrastée. Le nombre de mégapixels, seul, ne répond à aucune de ces deux questions.