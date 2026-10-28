L’autorité coréenne annonce une sanction contre Samsung pour les limites GOS des Galaxy S21 et S22. Les faits, la réponse et les enjeux en jeu.

Galaxy S21 et S22 : le bridage en jeu vaut à Samsung une sanction annoncée en Corée

Samsung est rattrapé par les limites de performances qu’appliquait GOS dans certains jeux. Selon Yonhap, l’autorité sud-coréenne de la concurrence a décidé d’infliger une amende provisoire de 20 milliards de wons au constructeur. Elle lui reproche d’avoir insuffisamment expliqué les restrictions de son service GOS sur les Galaxy S21, S22 et les tablettes Galaxy Tab S8.

Les limites étaient appliquées sans être clairement exposées

Le compte rendu publié par Yonhap le 27 octobre décrit une décision de la Fair Trade Commission sud-coréenne, et non un nouveau défaut découvert dans une mise à jour. Elle vise les deux générations de smartphones et les tablettes Tab S8, commercialisées en 2021 et 2022.

L’autorité estime que la publicité valorisait les capacités de jeu sans exposer des plafonds préétablis appliqués au processeur et à la partie graphique. Samsung conteste cette appréciation et annonce vouloir défendre sa position par les voies légales. Le montant est présenté comme provisoire par l’agence.

Pourquoi un pic de puissance ne raconte pas toute la partie

Le Game Optimizing Service intervient dans la gestion des jeux sur les Galaxy. Samsung décrit depuis longtemps un ensemble d’outils destinés à ajuster les ressources et l’expérience de jeu, notamment dans sa documentation pour développeurs.

Gérer la puissance d’un téléphone répond à une contrainte réelle. Un processeur sollicité produit de la chaleur ; le boîtier compact d’un smartphone offre moins de marge qu’un ordinateur ventilé. Réduire la charge peut aider à tenir une session sans dépasser les conditions prévues par le fabricant.

Le débat concerne ici le moment et la transparence de cette restriction. Un ralentissement lié à une température élevée et un plafond appliqué d’emblée ne racontent pas la même chose à l’acheteur. Pour apprécier un appareil de jeu, une pointe de puissance renseigne sur ses capacités maximales ; le comportement pendant une partie longue renseigne sur ce qu’il maintient effectivement.

Une affaire de publicité, pas un nouveau correctif pour la France

Samsung rappelle avoir publié en mars 2022 des mises à jour permettant de lever les limitations. Le constructeur défend l’objectif de stabilité pendant les longues sessions. La décision coréenne n’annonce pas de nouveau firmware pour les Galaxy français, ni de procédure d’indemnisation en France.

Pour les joueurs, l’affaire remet surtout un critère au premier plan : lorsque deux téléphones utilisent une puce puissante, regarder leurs résultats sur la durée apporte une information que le seul nom du processeur ne donne pas. La transparence sur les conditions de ces résultats fait partie de la promesse commerciale, au même titre que la définition de l’écran ou sa fréquence de rafraîchissement.