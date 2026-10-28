WhatsApp prépare des réglages Android plus lisibles avec des cartes arrondies

WhatsApp prépare des paramètres plus lisibles sur Android. Les options seraient regroupées dans des cartes arrondies, avec des séparations plus nettes entre les sections. Repérée par WABetaInfo le 27 octobre, cette refonte est encore en développement : même les bêta-testeurs ne peuvent pas l’activer.

Des cartes pour séparer les familles de réglages

Dans son observation publiée le 27 octobre, WABetaInfo décrit des listes segmentées : les éléments voisins forment une même carte, dont les extrémités sont davantage arrondies. Les espaces entre les blocs donnent des repères visuels aux différentes familles d’options. Ce dessin a été repéré dans les travaux associés à WhatsApp bêta 2.26.43.3.

L’intérêt est de retrouver plus vite une famille d’options. On reconnaît souvent une zone de l’écran avant de lire chaque ligne : des groupes bien délimités peuvent faciliter ce repérage. Les captures ne montrent cependant pas une réduction du nombre d’étapes pour modifier un réglage.

WhatsApp reprend le langage visuel de Material 3 Expressive

Ces conteneurs s’inspirent des listes segmentées de Material 3 Expressive, le système de design de Google. La courbure dépend de la position de l’élément dans son groupe : plus ouverte aux extrémités, plus discrète entre deux lignes. Le détail évite que chaque option ressemble à un bouton isolé, tout en rendant les sections reconnaissables.

Pour l’utilisateur, l’enjeu dépasse donc la seule préférence pour des coins ronds. Une interface gagne en cohérence lorsque ses composants indiquent clairement quels éléments vont ensemble. À ce stade, aucune nouvelle fonction de confidentialité ou de notification n’est annoncée avec ce remaniement : confondre nouvelle apparence et nouveaux réglages ferait dire trop aux captures.

Le numéro de bêta situe la découverte, pas la disponibilité de la fonction. WhatsApp n’annonce aucune date de sortie, en France ou ailleurs. Le chantier concerne pour l’instant les repères visuels des paramètres ; aucune nouvelle autorisation ni protection supplémentaire n’est établie par ces captures.