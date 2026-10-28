Play Store : Google ajoute une capture des trente dernières secondes de jeu

Vous venez de réussir une action sans avoir lancé la capture ? Google ajoute Playbacks à Sidekick pour récupérer les trente dernières secondes d’une partie. Les notes du 26 octobre regroupent cette nouveauté du Play Store avec des réponses vidéo dans Ask Play et des évolutions de connexion d’accessoires.

Retrouver les trente dernières secondes d’une partie

Dans ses notes officielles des mises à jour système, Google associe Playbacks au Play Store 53.8. L’outil intégré à Sidekick conserve localement une fenêtre de 30 secondes de jeu. L’idée est de pouvoir récupérer une action après l’avoir réussie, plutôt que de compter sur sa capacité à prévoir le bon moment.

Une capture classique oblige à prévoir ce qui va devenir intéressant. La fenêtre rétrospective inverse cette logique : le joueur décide après l’action. Google décrit une conservation locale ; un éventuel partage ultérieur constitue une autre opération, avec son propre circuit de données.

Ask Play renvoie vers le passage utile d’une vidéo

Autre évolution du Play Store : Ask Play peut citer des vidéos avec des repères temporels. Une réponse peut ainsi mener au passage qui illustre une explication, au lieu d’obliger à parcourir une vidéo entière. Play Shorts gagne également des liens partageables entre Android, iOS et le Web.

Ces fonctions n’ont pas le même objectif. La première cherche à rendre une aide plus vérifiable et plus facile à suivre ; la seconde facilite la circulation d’un extrait. Une citation vidéo n’est pas une preuve que tous les conseils conviennent à chaque version d’un jeu : le contenu lié garde son propre contexte.

Lunettes XR et écouteurs relèvent d’une autre mise à jour

Le volet services Google Play 26.42 mentionne la connexion de lunettes XR et l’association en arrière-plan de certains écouteurs sans fil. Ces changements relèvent de composants système, distincts de la seule boutique d’applications. Installer une version du Play Store ne suffit donc pas à en déduire la présence de toutes les nouveautés de la liste.

Play Store et services Google Play sont des composants distincts : leurs numéros de version ne sont pas interchangeables. Le calendrier précis dépend des fonctions et des appareils, sans activation générale établie pour la France. Pour les joueurs compatibles, Playbacks répond à un besoin bien ciblé : conserver le moment que l’on n’avait pas pensé à enregistrer.