WhatsApp sur iPhone prépare une bibliothèque pour retrouver les médias reçus

Vous vous souvenez de la photo, mais plus de la discussion où elle est arrivée ? WhatsApp prépare sur iPhone une bibliothèque de médias reçus, consultable à travers les conversations. Le projet repéré par WABetaInfo ajouterait des filtres et un accès au message d’origine, sans être encore disponible.

Retrouver le fichier avant de retrouver la discussion

Le hub observé dans les développements de la bêta 26.42.10.74 prévoit des filtres pour les photos, les vidéos et les liens. Deux vues, nouvelles entrées et ensemble des contenus, doivent aider à distinguer ce qui vient d’arriver de ce que l’on conserve depuis plus longtemps. L’affichage pourrait prendre la forme d’une grille ou d’une liste.

Le changement déplacerait le point de départ de la recherche. Un lien de réservation et une vidéo familiale n’appellent pas le même filtre ; une vue transversale éviterait d’ouvrir successivement plusieurs conversations pour les retrouver. La grille servirait au repérage visuel, la liste à une consultation plus détaillée.

Une photo retrouvée garderait son lien avec la conversation

WABetaInfo évoque une recherche dans les légendes et les liens, ainsi que la possibilité de rejoindre la conversation associée. Le fichier ne serait donc pas coupé de son contexte. C’est essentiel pour une image dont le sens dépend de la phrase qui l’accompagne : une capture seule peut perdre une date, une explication ou une correction envoyée juste après.

Parmi les commandes observées figurent le transfert, la mise en favori et les réactions. Le hub concerne les contenus reçus ; les médias éphémères en sont exclus. Il serait trompeur de le présenter comme une sauvegarde exhaustive, ou comme un moyen de récupérer des éléments disparus. Rien dans cette observation n’établit une telle fonction.

Les personnes qui passent d’un groupe à l’autre auraient ainsi une autre porte d’entrée dans leurs échanges : le fichier d’abord, son contexte ensuite. Aucune date de sortie n’est annoncée. La bêta citée par WABetaInfo permet de situer le chantier technique, sans garantir que son installation donnera accès au hub.