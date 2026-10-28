Apple TV sur iPhone : iOS 27.2 ajoute des profils pour séparer les goûts du foyer

Prêter son iPhone pour regarder un épisode ne devrait pas mélanger tous les goûts du foyer. Avec iOS 27.2, l’application Apple TV reçoit des profils personnels et des recommandations adaptées. La version publique du 26 octobre ouvre ce parcours sur mobile, avec un profil enfant et des classifications ajustables.

Les recommandations peuvent suivre la personne qui regarde

Apple confirme les Simple Profiles dans ses notes officielles d’iOS 27.2. La version a été publiée le 26 octobre. L’intérêt est de garder des recommandations distinctes lorsque plusieurs personnes utilisent une même expérience Apple TV, y compris sur un appareil qui paraît plus personnel qu’un téléviseur.

Le téléphone reste un appareil personnel, mais son usage peut être partagé pendant un trajet ou une attente. Sélectionner un profil permet de dire qui regarde au lieu de laisser l’application l’inférer de l’appareil utilisé. L’enjeu est la pertinence des recommandations, pas l’achat d’un équipement supplémentaire.

Les profils enfants disposent d’un choix de classification

Le relevé de MacRumors situe la création dans les réglages du compte de l’application, sur iPhone et iPad. Les informations demandées comprennent un nom, une classification et l’indication qu’il s’agit ou non d’un enfant. Les limites de contenu peuvent être adaptées.

Une classification de contenu n’équivaut pas à une limite de temps d’écran. Elle sert à déterminer quelles catégories de programmes sont appropriées au profil. Cette fonction ne remplace donc pas tous les réglages familiaux du téléphone : elle agit d’abord dans l’application où le contenu est regardé.

La nouveauté concerne bien l’application Apple TV sur iPhone et iPad. Elle n’annonce ni nouveau boîtier Apple TV 4K ni changement des règles d’abonnement. Les profils personnalisent l’expérience ; les droits permettant de regarder les programmes restent distincts.