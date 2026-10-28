Infinix Note 70 Pro : un benchmark laisse planer le doute sur sa puce Snapdragon

Un Infinix X6766 attribué au Note 70 Pro apparaît sur Geekbench. Son identifiant et ses fréquences laissent encore un doute sur la puce exacte.

Un appareil Infinix X6766, attribué au futur Note 70 Pro, apparaît dans un relevé Geekbench avec Android 17 et environ 8 Go de RAM. Le point le plus intrigant n’est pas son score : la configuration du processeur ne correspond pas clairement aux puces habituellement associées à son identifiant. Le nom commercial du Snapdragon reste donc incertain.

Le code SM7635 ne suffit pas à nommer la puce

Le relevé décrit par The Tech Outlook mentionne SM7635 et un circuit graphique Adreno 810. Les huit cœurs seraient répartis entre un cœur à 2,96 GHz, trois à 2,71 GHz et quatre à 2,02 GHz.

Ces fréquences expliquent les interrogations autour de l’identification. Un code de plateforme donne une piste, mais il ne suffit pas toujours à distinguer une variante, une révision ou un composant encore non annoncé. Baptiser directement la puce « Snapdragon 7s Gen 5 » transformerait ici une hypothèse en caractéristique commerciale.

Le test rapporté affiche 1 145 points sur un cœur et 3 523 sur plusieurs cœurs. Ces scores concernent l’exécution relevée, pas une moyenne de modèles vendus. Le logiciel, les réglages et l’état d’un prototype peuvent influencer ce type de résultat.

Android 17 et 8 Go décrivent l’appareil testé

Le rapprochement entre X6766 et le nom Note 70 Pro s’appuie sur les précédents repérages de cette référence. Android 17 et la quantité de RAM décrivent la configuration testée. Ils ne permettent pas de déduire toutes les variantes qui seraient proposées en boutique.

La batterie, la photo, le prix et une disponibilité française ne sont pas établis par ce relevé. Pour un futur acheteur, le résultat constitue donc un indice de développement, et non une base suffisante pour comparer un produit final à un téléphone déjà disponible.

Pour mettre ces chiffres en regard d’un autre téléphone, conservez la même version de Geekbench : le relevé cité utilise la version 7.1.0. Un résultat processeur reste par ailleurs une mesure ciblée ; il ne donne ni l’autonomie, ni la qualité photo, ni la fluidité d’une longue partie de jeu.