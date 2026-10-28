Galaxy A08 : Samsung lance en Inde son modèle 4G à batterie de 6 000 mAh

Samsung lance le Galaxy A08 4G en Inde avec 6 000 mAh, 64 Go et une prise casque. Voici les points de comparaison, sans prix français inventé.

Samsung commercialise le Galaxy A08 en Inde avec une batterie de 6 000 mAh, un écran de 6,7 pouces et une connexion limitée à la 4G. Le modèle de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est affiché à 18 499 roupies. Ce lancement indien ne constitue pas une annonce de prix ou de disponibilité pour la France.

6 000 mAh et 25 W pour un modèle limité à la 4G

Le Galaxy A08 LTE est référencé sur la boutique indienne de Samsung. La réserve de 6 000 mAh s’accompagne d’une recharge filaire de 25 W. Cette association privilégie la capacité embarquée, sans suffire à annoncer un nombre de jours d’autonomie.

Le processeur MediaTek Helio G99+ équipe cette version. L’écran LCD monte à 90 Hz : l’interface peut afficher des mouvements plus fréquents qu’un écran limité à 60 Hz, mais la réactivité dépend aussi des applications et de la charge de travail. Il serait donc excessif de déduire une expérience de jeu haut de gamme du seul rafraîchissement.

La prise casque reste, le stockage interne s’arrête à 64 Go

Le relevé de GSMArena indique un logement microSD et une prise casque de 3,5 mm. La carte permet d’ajouter de la place pour des fichiers compatibles ; elle ne transforme pas les 64 Go internes en une configuration plus généreuse pour tous les usages.

La photo associe un capteur principal de 50 Mpx à un module de profondeur de 2 Mpx, avec 8 Mpx en façade. Un capteur de profondeur n’est pas un téléobjectif : deux modules à l’arrière n’offrent donc pas deux angles de vue pour cadrer.

Le téléphone reste un modèle 4G, malgré un nom proche de nombreuses références Galaxy proposées en 5G. La présence de la prise casque constitue l’autre détail facile à négliger : les écouteurs filaires compatibles peuvent s’y brancher directement. Pour une personne qui les utilise chaque jour, cette connexion concrète peut compter davantage qu’un second module photo consacré à la profondeur.