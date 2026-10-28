Huawei Enjoy 100 : une batterie de 6 100 mAh et HarmonyOS 7 pour le marché chinois

Huawei ajoute l’Enjoy 100 à son catalogue chinois avec une batterie de 6 100 mAh et HarmonyOS 7. La version standard privilégie les usages quotidiens et la détection d’arnaques, avec un seul appareil photo principal. Il est annoncé à partir de 1 399 yuans en Chine, sans lancement français établi.

Huawei prévoit un chargeur de 40 W dans la boîte chinoise

Les caractéristiques officielles donnent une capacité typique de 6 100 mAh et une recharge jusqu’à 40 W. Huawei distingue aussi une capacité nominale de 6 000 mAh. Ces deux valeurs décrivent la même batterie selon deux conventions de présentation, pas deux versions du téléphone.

La liste du contenu de la boîte chinoise mentionne un chargeur Huawei SuperCharge de 40 W et un câble USB-C. Ce point vaut pour la référence décrite : il ne permet pas d’anticiper ce que contiendrait un éventuel appareil vendu dans un autre pays.

Le téléphone pèse environ 204 grammes pour 8,98 mm d’épaisseur. Sa réserve énergétique généreuse se combine ainsi à un format qui garde une présence sensible en main. La capacité ne remplace toujours pas une mesure d’autonomie tenant compte de l’écran et des usages.

HarmonyOS 7 met les alertes anti-arnaques en avant

L’écran LCD de 6,56 pouces affiche une définition HD+ de 1 612 × 720 pixels et monte à 90 Hz. La caméra arrière principale compte 13 Mpx, celle de façade 8 Mpx. Ce sont des caractéristiques modestes à côté des définitions très élevées mises en avant sur les modèles photo premium.

La présentation du constructeur met surtout en avant le processeur Kirin 8000S, HarmonyOS 7 et une suite de protections : détection de voix transformées, alertes sur des sites risqués et contrôle de QR codes suspects. Les fonctions sont annoncées pour cet environnement chinois ; leur présence ne démontre pas une prise en charge du français ou des services utilisés en France.

Un autre détail de la fiche concerne les transferts : le connecteur USB-C fonctionne en USB 2.0. La forme moderne de la prise ne promet donc pas à elle seule un transfert filaire à haut débit. Pour déplacer régulièrement des vidéos, cette indication technique compte autant que la présence du câble dans la boîte.