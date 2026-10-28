De nouveaux rendus attribués à Evan Blass montrent le Samsung W27 en bleu et or avant le rendez-vous chinois. Aucun lancement français annoncé.

Samsung W27 : des rendus bleu et or précèdent le rendez-vous chinois du 29 octobre

Un dos bleu sombre, des bordures dorées et une allure de pliant luxueux : les nouveaux rendus attribués à Evan Blass précisent le design attendu du Samsung W27. Les images circulent avant le rendez-vous chinois du 29 octobre et sont présentées comme celles du W27. Il s’agit d’une fuite de design, pas d’une annonce de commercialisation en France.

Le bleu sombre et les bordures dorées prennent forme

Le relevé de GSMArena décrit un dos bleu sombre, des bordures dorées et le signe distinctif de la série W au bas de l’appareil. Les vues présentent le téléphone sous plusieurs angles, replié et ouvert.

La série W vise le marché chinois avec une présentation plus luxueuse que les pliants Galaxy Z habituels. Son intérêt tient donc d’abord à cette déclinaison de design. Les lecteurs qui suivent les modèles européens ne doivent pas confondre son apparition avec celle d’une nouvelle génération mondiale de Galaxy Fold.

Les images sont attribuées à un informateur, même si leur présentation évoque des rendus commerciaux. Ce style visuel ne suffit pas à leur donner le statut de photos officielles publiées par le constructeur. Les détails de couleurs et de finition restent à lire dans ce contexte.

Le lien avec le Fold8 Ultra ne confirme pas tous les composants

Les informations rapportées rapprochent le W27 du Galaxy Z Fold8 Ultra. Cela explique les ressemblances observées, mais ne suffit pas à confirmer chaque composant, la mémoire ou les accessoires de la boîte. Les caractéristiques reprises d’un modèle voisin peuvent rester des hypothèses tant que la référence exacte n’est pas documentée.

Samsung a annoncé un rendez-vous chinois pour un pliant le 29 octobre, d’après le teaser relevé par Android Authority. Les détails du W27 devront être confrontés à cette présentation. Aucun tarif français n’est établi dans les sources consultées.

Les vues montrent aussi trois appareils photo alignés à l’arrière. Cette disposition rapproche visuellement le téléphone des Fold, sans révéler la qualité des images ni les focales de chaque module. C’est la bonne limite à donner à cette fuite : elle renseigne sur l’apparence attendue, pas sur les résultats photo.