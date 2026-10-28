Le Redmi K100 est lancé en Chine avec 10 000 mAh, une charge de 100 W et un écran à 165 Hz. Caractéristiques et prix chinois, sans date française.

Redmi K100 : la batterie de 10 000 mAh se concrétise, avec une charge de 100 W

Le Redmi K100 standard est désormais présenté avec une batterie de 10 000 mAh et une charge filaire de 100 W. L’appareil est lancé en Chine avec trois configurations de mémoire et des prix en yuans. Après la promesse de batterie record dans la série K, le modèle reçoit enfin des caractéristiques et des tarifs concrets ; aucune sortie française n’est annoncée dans les sources consultées.

Xiaomi passe de la promesse aux 10 000 mAh

Menow avait suivi la présentation du modèle vert et la promesse de Lu Weibing, alors que la capacité exacte manquait encore. Les 10 000 mAh constituent désormais une information de lancement, et non une extrapolation à partir de cette première vidéo.

La charge de 100 W accompagne cette réserve élevée. Capacité et puissance répondent à deux besoins différents : la première donne une indication sur l’énergie emportée, la seconde décrit la puissance maximale de recharge prise en charge. Aucune ne fournit à elle seule une durée réelle d’usage ou le temps d’une recharge complète.

Le jeu profite aussi d’un écran à 165 Hz

Le compte rendu chinois d’IT Home associe le K100 à un écran plat de 6,83 pouces et à un Snapdragon 8 Elite. Le taux de rafraîchissement atteint 165 Hz. En jeu, cette fréquence représente le rythme maximal de l’écran ; le nombre d’images calculées dépend aussi du titre, de ses réglages et des limites du téléphone.

La photographie repose sur un appareil principal de 50 Mpx et un ultra-grand-angle de 8 Mpx, selon la fiche relayée par GSMArena. Ce choix doit être regardé à côté du positionnement batterie et jeu, plutôt que de supposer qu’une fiche généreuse sur ces deux points place automatiquement le K100 au sommet en photo.

Le tarif catalogue chinois commence à 3 499 yuans pour 12 Go et 256 Go. Des offres de lancement et des aides locales peuvent afficher d’autres montants : elles ne correspondent pas à un prix français. Les variantes de 512 Go montent à 4 099 ou 4 499 yuans suivant la mémoire vive. Entre ces variantes, la capacité de stockage change indépendamment de la réserve de batterie mise en avant : passer de 256 à 512 Go sert d’abord à conserver davantage de jeux, de vidéos et de fichiers sur l’appareil.