WhatsApp explore Organizations pour mieux gérer les grandes communautés

WhatsApp explore une nouvelle façon d’administrer de grandes communautés. Baptisée Organizations, la fonction donnerait aux responsables une vue des membres et de leur répartition dans les groupes. Le projet est très précoce : son lancement comme son nom définitif restent incertains.

Une vue d’ensemble au-dessus des groupes

WABetaInfo a repéré ce chantier le 26 octobre dans les développements de WhatsApp bêta pour Android 2.26.43.1. Les éléments décrits prévoient une couche de gestion donnant accès aux membres de l’organisation et à leur répartition dans les sous-groupes. Le projet s’appuie sur la logique des communautés existantes.

Une association peut rassembler les mêmes personnes dans plusieurs activités sans vouloir gérer chaque groupe comme une structure indépendante. Une vue d’ensemble répondrait à ce besoin. Encore faut-il que les rôles restent lisibles : appartenir à l’organisation et administrer un sous-groupe ne sont pas des responsabilités interchangeables.

La gestion des membres ne donne pas accès à leurs messages

Les informations disponibles concernent surtout les outils des administrateurs. Elles ne permettent pas d’annoncer une transformation des conversations des membres, un changement de confidentialité ou de nouvelles possibilités d’accès à leurs messages. La gestion d’une liste d’adhérents et l’accès au contenu d’une discussion sont deux fonctions différentes ; la découverte porte sur la première.

Cette frontière compte dans les groupes d’écoles ou d’associations, où les participants n’ont pas forcément tous le même rôle. Une interface plus large peut rendre l’organisation plus lisible, mais son nom ne suffit pas à établir qui pourra ajouter, retirer ou consulter quels membres. Le détail des droits n’est pas assez documenté pour proposer un mode d’emploi.

Aucune migration n’est annoncée pour les communautés françaises. Organizations reste une piste de développement, susceptible de changer ou d’être abandonnée. Sa portée actuelle est administrative : mieux lire la structure des membres, plutôt que transformer leurs conversations.