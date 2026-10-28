« Virus détecté » sur votre téléphone : fausse alerte ou véritable problème ?

Une page affirme que votre téléphone est infecté et réclame un « nettoyage » urgent ? Ne lui confiez pas le diagnostic. Sur Android, un site peut afficher ce texte ou vous l’envoyer en notification après une autorisation. Identifiez l’émetteur, retirez l’accès indésirable puis ouvrez vous-même un outil de sécurité si une vérification est nécessaire.

Une notification de site peut ressembler à une alerte système

Chrome permet à des sites d’envoyer des notifications après autorisation. Le centre d’aide de Google explique aussi comment bloquer ces demandes et les notifications trompeuses. Un message reçu par ce canal reste un contenu du site, même s’il adopte un vocabulaire alarmant.

Regardez d’où vient le message avant de croire ce qu’il annonce. Le nom Android, un logo rassurant ou un avertissement rouge peuvent faire partie du contenu rédigé par le site. Ils ne démontrent pas qu’une analyse du téléphone a eu lieu. L’application qui affiche l’alerte et le domaine indiqué sont des repères plus utiles.

À l’inverse, le fait qu’une fausse alerte existe ne permet pas de déclarer tout avertissement inoffensif. Le diagnostic consiste à retrouver le bon canal : page web, notification d’un site ou avertissement d’un outil de sécurité que vous avez ouvert de manière indépendante.

Quittez la page avant de télécharger son « antivirus »

Google recommande de se méfier des avertissements de virus et des propositions suspectes de téléchargement dans son guide contre les pop-up et logiciels indésirables. Si le message se trouve dans une page, fermez l’onglet depuis les commandes du navigateur. Ne passez pas par le lien qui prétend résoudre le problème.

Cette séparation évite de laisser l’auteur de l’alerte choisir lui-même le programme chargé de la vérifier. Une demande de téléchargement, de paiement ou d’autorisation supplémentaire doit être examinée comme une nouvelle action, pas comme la suite obligatoire d’un diagnostic déjà établi.

Un compte à rebours ne change pas cette logique. Il ne prouve ni le nombre de fichiers touchés ni l’urgence de payer. Vous pouvez reprendre le contrôle du parcours en quittant le contenu, puis en lançant une vérification depuis les réglages ou les applications que vous connaissez.

Retirez l’autorisation du site dans Chrome

Si le message revient parmi les notifications, il peut rester une autorisation active. Dans Chrome sur Android, Google indique le chemin Plus, Paramètres, Paramètres des sites, puis Notifications. Consultez les sites autorisés et bloquez celui que vous ne souhaitez plus laisser vous contacter.

Sur certaines présentations, une notification propose directement une commande de désabonnement ou de blocage. Utilisez une commande du navigateur clairement identifiée plutôt qu’un bouton rédigé à l’intérieur du message. Les menus peuvent évoluer ; le centre d’aide Google fournit la référence pour l’interface en cours.

Bloquer les notifications d’un site et désinstaller une application sont deux opérations distinctes. La première retire un canal d’envoi. Elle ne démontre pas que tous les fichiers éventuellement téléchargés ont été supprimés, ni qu’aucune application n’a été installée pendant la visite.

Ouvrez Play Protect vous-même pour vérifier les applications

Pour un contrôle des applications, ouvrez le Google Play Store puis votre profil et Play Protect. La documentation officielle de Google décrit un service qui recherche des comportements dangereux, y compris pour des applications provenant d’autres sources. Elle recommande de conserver son analyse activée.

Si vous avez installé un outil proposé par la page, examinez cette application avec une attention particulière. Google indique que Play Protect peut avertir, désactiver ou supprimer une application jugée dangereuse. Suivez les indications affichées dans cet outil ouvert directement, plutôt que celles de la publicité qui vous y a conduit.

Un résultat sans détection ne garantit pas que toute activité numérique est sûre. Il renseigne le contrôle effectué, pas l’honnêteté d’un site ni la confidentialité de renseignements que vous lui auriez déjà envoyés. Gardez séparées la vérification du téléphone et celle des comptes éventuellement concernés.

Page vue, notifications acceptées ou application installée : que faire ensuite ?

Votre situation Première réponse utile Vous avez seulement vu la page Fermer l’onglet et observer si des alertes reviennent Vous avez accepté des notifications Retirer l’autorisation du site dans le navigateur Vous avez installé une application Vérifier les applications et suivre les indications de Play Protect Vous avez donné des identifiants Examiner aussi la sécurité du compte concerné, depuis son site ou son application officiels

Cette dernière situation dépasse la seule suppression d’une alerte. Si un mot de passe a été saisi dans une page douteuse, un contrôle antivirus du téléphone ne retire pas les informations déjà communiquées. Rejoignez le service concerné par votre chemin habituel. Pour Google, le guide officiel de sécurisation du compte explique comment examiner l’activité et les appareils connectés, puis agir si un accès vous est inconnu.

Si les redirections ou les installations indésirables continuent, examinez les applications récentes et les consignes du guide Google. Conservez les symptômes avant toute opération d’effacement. Retrouver l’origine de l’alerte et contrôler les actions déjà effectuées apporte davantage qu’un paiement précipité au « nettoyeur » proposé par la page.