Google Photos laisse choisir et réordonner les raccourcis de Collections

Google Photos laisse davantage choisir ce qui apparaît dans Collections. Sur Android et iOS, une nouvelle présentation ajoute des raccourcis épinglés et permet de masquer ou de réordonner des sections. Les albums que l’on ouvre souvent peuvent ainsi retrouver une place plus stable dans cet écran.

Les accès rapides se personnalisent

Le remaniement observé par 9to5Google prend la forme d’un carrousel d’éléments épinglés sur Android et iOS. Les favoris, les captures d’écran et la corbeille figurent parmi les propositions de départ. L’utilisateur peut adapter cette zone et même retirer l’ensemble de la section.

La logique diffère des anciennes cartes en grille, dont une partie de l’organisation était dynamique. Une position choisie peut devenir un repère : on sait où chercher une catégorie au lieu de devoir réinterpréter l’écran. À l’inverse, le carrousel demande de faire défiler horizontalement si les raccourcis dépassent la largeur disponible. Le gain dépendra donc aussi du nombre d’éléments conservés.

Albums et documents peuvent aussi changer de place

Les autres catégories prennent elles aussi la forme de carrousels : albums, personnes et animaux, lieux ou documents. Des options permettent de cacher les sections et d’en modifier l’ordre. Un accès « Tout afficher » mène à leur vue complète, tandis qu’une commande de réorganisation se trouve en bas de page.

C’est ce qui le rend potentiellement utile au quotidien : une personne qui consulte surtout ses captures n’a pas les mêmes besoins qu’une autre qui rejoint régulièrement ses albums. Un choix de raccourcis permet de rapprocher l’écran de ces usages sans transformer toute la bibliothèque. L’intérêt vient de la stabilité des chemins d’accès, plus que d’un habillage graphique supplémentaire.

9to5Google décrit un déploiement large avec Photos 7.97 sur Android et 7.98 sur iOS, sans certifier l’activation pour chaque compte français. Son observation est datée du 26 octobre aux États-Unis, soit le 27 octobre à 2 h 18 en France. Cette réorganisation ne déplace pas les fichiers : elle change les chemins pour les retrouver.