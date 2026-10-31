iPhone Duo : après une semaine d’utilisation, l’absence de téléobjectif reste un vrai compromis

Le grand écran intérieur ne remplace pas un zoom photo. Dans son retour d’expérience publié le 30 octobre après une semaine avec l’iPhone Duo, le vidéaste Dan Barbera reste séduit par le format pliable, mais regrette le téléobjectif. Le bilan remet la photo au centre du choix entre un pliable et un iPhone Pro. Pour quelqu’un qui hésite à quitter un iPhone Pro, c’est une question plus concrète que la seule taille de l’écran déplié.

Le format change les usages, pas tous les besoins photo

Dans le bilan publié par MacRumors, Dan Barbera apprécie l’écran extérieur pour les tâches courtes et ouvre davantage le téléphone pour écrire ou utiliser plusieurs contenus. Son appréciation des appareils photo est plus mesurée, en particulier pour les personnes qui zooment souvent. Ces observations sont celles du testeur : Menow n’a pas effectué ce test matériel.

Le choix d’un pliable ne se résume donc pas à gagner une petite tablette dans la poche. Il faut regarder ce que l’on abandonne sur son ancien appareil. Pour un utilisateur qui photographie surtout de près, le compromis ne pèsera pas comme pour quelqu’un qui cadre régulièrement un spectacle, un détail architectural ou un sujet éloigné.

Recadrer une image ne recrée pas un téléobjectif

Agrandir une portion d’une photo et disposer d’une optique destinée à un cadrage plus serré sont deux opérations différentes. Le résultat dépend du capteur, de la lumière et du traitement, mais le grand écran du téléphone ne crée pas de détails absents de la prise de vue.

Pour évaluer son besoin, il suffit déjà de parcourir les photos prises avec son téléphone actuel : combien utilisent un cadrage serré ? Parmi celles-ci, lesquelles comptent vraiment ? Cette sélection personnelle est plus instructive qu’un zoom maximal affiché sur une fiche commerciale.

Plus de place pour travailler, moins de souplesse pour cadrer de loin

D’un côté, le Duo propose davantage de surface pour lire, écrire et afficher plusieurs éléments. De l’autre, un téléphone orienté photo peut mieux correspondre à certains cadrages. Le poids de chaque avantage dépend des habitudes : une personne qui travaille dans ses mails toute la journée ne donnera pas le même poids au zoom qu’un amateur de concerts.

Avant un achat, confrontez donc deux situations réelles : le contenu que vous aimeriez consulter plus confortablement et les photos que vous ne voulez pas perdre l’habitude de prendre. Le retour après une semaine a précisément cet intérêt : il fait apparaître les concessions qui persistent lorsque l’effet de nouveauté s’estompe.

Les applications peuvent évoluer, une optique ne s’ajoute pas par mise à jour

L’adaptation des logiciels au format pliable peut progresser après la sortie. La largeur laissée aux sites dans Safari est un exemple de ces ajustements d’interface. Le matériel photo, lui, fixe une contrainte d’une autre nature.

Dan Barbera reste favorable au pliable malgré ce manque. Son bilan n’oppose donc pas un « bon » et un « mauvais » iPhone : il met face à face deux priorités. Si vos photos importantes reposent souvent sur un cadrage serré, faites de ces images le premier essai en magasin, avant de vous laisser convaincre par la taille de l’écran.