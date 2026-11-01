Gemini permet de modifier des PDF dans la conversation, y compris sur mobile

Un PDF presque terminé, mais une phrase à reprendre ? Gemini permet désormais de corriger le document dans la conversation. Google a annoncé le 29 octobre l’édition de fichiers directement dans la conversation, avec une distinction utile : les PDF sont pris en charge sur le Web et sur mobile, alors que les autres formats annoncés restent réservés au Web.

Corriger le document pendant que l’on discute

Le fonctionnement présenté par Google réunit la génération, l’aperçu et la modification. On peut demander une retouche dans le fil de discussion ou ouvrir l’éditeur en plein écran pour intervenir directement. Une portion du contenu peut aussi être sélectionnée afin de demander une explication ou une révision ciblée.

Cela répond à une difficulté courante : obtenir un document presque satisfaisant, puis devoir recopier une phrase, refaire un export et recommencer. Dans une fiche de révision, par exemple, il devient plus simple de demander un exemple supplémentaire à l’endroit utile plutôt que de régénérer tout le texte.

Sur téléphone, ne pas confondre PDF et documents bureautiques

Les formats Docs, Sheets et Slides, mais aussi Markdown, texte et code, figurent dans l’annonce pour le navigateur Web. Google présente la fonction dans toutes les langues où Gemini est disponible, pour tous les utilisateurs concernés par le service.

Cette différence entre appareils mérite d’être vérifiée avant de préparer un travail en déplacement. Une personne qui compte retoucher un PDF sur son téléphone n’a pas nécessairement le même parcours qu’une personne qui veut reprendre un tableur dans l’application mobile.

Relire les chiffres reste indispensable avant de partager

Le gain porte sur les allers-retours dans l’interface. Il ne dispense pas de contrôler le résultat. Pour un document à envoyer, relisez les noms, dates, montants et liens après une modification ; une demande de reformulation peut aussi changer une nuance importante.

Enfin, cette annonce ne garantit pas la conservation parfaite de la mise en page de n’importe quel PDF importé. Elle ne vaut pas non plus promesse de signature électronique, de traitement hors ligne ou de correction automatique de tous les formulaires. Pour un document complexe, vérifiez l’export final avant de l’utiliser.