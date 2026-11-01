One UI 9 : Samsung vise novembre pour ces Galaxy Tab S9 et S10 à Hong Kong

Samsung précise la suite de One UI 9 pour ses tablettes : son calendrier de Hong Kong, publié le 28 octobre, cite les Galaxy Tab S9 et S10 pour novembre. Le constructeur prévoit novembre pour dix références de ces familles. Cette liste précise les modèles visés, mais elle ne constitue pas un calendrier de déploiement pour la France.

Les dix références annoncées pour novembre

La page d’assistance officielle donne les estimations suivantes. Les références complètes sont utiles : le nom de la famille seul ne suffit pas à identifier toutes les variantes d’une tablette.

Modèle Référence listée Galaxy Tab S9 FE SM-X516B Galaxy Tab S9 FE+ SM-X616B Galaxy Tab S9 SM-X716B Galaxy Tab S9+ SM-X816B Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916B Galaxy Tab S10 Lite SM-X406B Galaxy Tab S10 FE SM-X526B Galaxy Tab S10 FE+ SM-X626B Galaxy Tab S10+ SM-X826B Galaxy Tab S10 Ultra SM-X926B

Samsung précise que le calendrier dépend notamment du pays, du modèle et de l’opérateur. Le constructeur peut le modifier ou suspendre une distribution si une correction urgente devient nécessaire. Le mois annoncé reste donc une estimation, sans jour précis garanti.

Pour un utilisateur français, le document indique que ces générations restent concernées par le programme de mise à niveau. Il ne prouve pas que la même version est proposée au même moment à sa tablette. Un appareil acheté à l’étranger demande aussi de connaître sa variante logicielle, pas seulement la langue de ses menus.

Vérifier sa référence avant de comparer les annonces

Lorsqu’un autre propriétaire partage une capture, rapprochez d’abord sa référence de la vôtre. Deux tablettes appelées Tab S9 peuvent différer par leur connexion ou leur marché de distribution. Une capture authentique peut ainsi ne pas concerner votre appareil.

Le téléchargement proposé directement par la tablette et les informations destinées à votre marché restent les repères pour agir. Une liste étrangère ne justifie pas d’installer un fichier prévu pour une autre variante. Cette liste complète les premières informations sur les Galaxy Tab S11, avec des références précises pour la vague régionale suivante.