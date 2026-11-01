Cette console est transparente jusque dans son écran : l’Arduview atteint son objectif de financement

Une console dont on voit aussi à travers l’écran : c’est le pari de l’Arduview. Avec l’Arduview, l’affichage lui-même laisse voir ce qui se trouve derrière la console. Cette minuscule machine rétro a atteint son objectif sur Kickstarter, rapporte VGC le 31 octobre. Son intérêt tient moins à une course à la puissance qu’à une idée immédiatement visible : faire flotter les pixels devant un fond réel.

Illustration générée par IA : concept de console transparente, distinct du modèle Arduview.

Un écran transparent, pas seulement une coque qui montre les composants

Le fabricant décrit trois couches transparentes : le boîtier en résine, le circuit imprimé et l’écran OLED. Les pixels éteints restent transparents. Les éléments lumineux du jeu se détachent ainsi sur ce qui est visible à travers l’appareil, au lieu de reposer sur un fond opaque classique.

Le résultat attire forcément l’œil. Il pose aussi une question d’usage : une console peut être spectaculaire à regarder sans offrir la même lisibilité dans tous les environnements. Menow n’a pas testé cet écran ; aucun verdict sur son confort en plein soleil ne peut donc être tiré de ses seules images promotionnelles.

Une petite machine rétro, compatible avec Arduboy

Sur sa présentation officielle, Arduview annonce un poids de 50 grammes et une compatibilité avec la plateforme ouverte Arduboy. Le port USB-C sert notamment à charger des jeux. L’intérêt dépasse ainsi l’objet de collection : les utilisateurs qui aiment programmer peuvent aussi s’appuyer sur cet écosystème.

L’objectif atteint ne vaut pas une livraison

VGC confirme avoir utilisé un exemplaire et indique que l’écran fonctionne comme dans la démonstration de la campagne. Ce témoignage est plus parlant qu’un simple rendu. Il ne garantit pas pour autant que chaque contributeur recevra sa console au calendrier annoncé.

Le financement participatif reste une étape de production. Avant de contribuer depuis la France, mieux vaut vérifier la livraison proposée à son adresse, les frais affichés et le calendrier directement sur la campagne. Le site du fabricant évoque désormais février 2027 pour les premiers acheteurs de son offre Founders.

L’Arduview propose ainsi une expérience inhabituelle : le décor qui entoure le joueur devient aussi l’arrière-plan de son écran. Une autre manière de présenter du jeu rétro, à juger sur sa lisibilité autant que sur son apparence.