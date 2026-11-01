Gemini peut modifier une présentation entière dans Google Slides, mais le lancement se fait en anglais

Changer le style de toute une présentation ou condenser plusieurs diapositives avec une seule demande : Gemini étend ses capacités dans Google Slides. Google a annoncé cette évolution le 30 octobre, pour un déploiement commencé le 29. Le lancement comporte une limite majeure pour les lecteurs français : la fonction est proposée en anglais, sur ordinateur, avec des abonnements éligibles.

Une demande peut porter sur plusieurs diapositives

Jusqu’ici, reprendre un diaporama pouvait demander de corriger chaque page. L’évolution présentée dans les annonces officielles Google Workspace d’octobre permet d’intervenir sur plusieurs diapositives ou sur l’ensemble du document. Gemini peut agir sur le contenu comme sur des éléments de présentation.

Les résultats restent constitués d’éléments Slides modifiables. On peut donc reprendre un titre, corriger un chiffre ou déplacer un bloc après la génération, au lieu de recevoir uniquement une image figée.

Décrire précisément ce qui doit rester intact

Le guide d’assistance de Google décrit le passage par le panneau Gemini de Slides sur ordinateur. Une demande utile indique la portée du changement et les informations à conserver. Exemple de formulation en anglais : « Shorten slides 2 to 5. Keep all dates, prices and source links unchanged. »

Ce type de consigne est plus vérifiable que « rends la présentation meilleure ». Il fixe une zone de travail et permet de contrôler si les données essentielles ont été conservées. Après une modification, relisez aussi les graphiques et leurs légendes ; une synthèse peut perdre une condition importante sans produire de faute évidente.

Un abonnement ne garantit pas une apparition immédiate

Google cite notamment les offres Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Google AI Pro et Ultra ainsi que Google AI Pro for Education. Les modalités d’accès et de bêta doivent être vérifiées pour le compte utilisé. Un administrateur peut également intervenir dans l’accès des comptes professionnels.

La distribution peut s’étaler au-delà de quinze jours. L’absence du bouton sur un compte français ne signifie donc pas qu’un réglage local de l’ordinateur bloque la fonction. Avant de prévoir une production urgente autour de cet outil, vérifiez qu’il apparaît réellement dans votre présentation et gardez une version que vous pourrez reprendre manuellement.