Motorola Signature 27 : l’écran Tandem OLED se précise avant le rendez-vous du 5 novembre

Le prochain haut de gamme Motorola ne se joue pas seulement sur son processeur ou son zoom. Une prise en main de Danny Winget, rapportée le 31 octobre par 9to5Google, décrit un écran Tandem OLED de 6,8 pouces pour le Signature 27. Le modèle doit être détaillé lors du rendez-vous annoncé pour le 5 novembre.

Illustration Menow : smartphone Motorola générique, distinct du Signature 27.

Deux couches OLED pour travailler la lumière

Les informations de cette prise en main évoquent une dalle « Extreme AMOLED Duo », une technologie Tandem, un rafraîchissement de 120 Hz et du LTPO. Le principe du Tandem consiste à superposer plusieurs couches émissives. Il faut distinguer cette architecture de la fréquence d’affichage, qui répond à une autre question : celle de la fluidité.

Pour choisir un écran, ces indications ne s’additionnent pas comme un score unique. On peut apprécier une animation fluide et trouver la luminosité automatique trop agressive ; on peut aussi avoir une dalle très lumineuse qui consomme davantage dans certaines conditions. Une fiche technique donne des pistes, mais l’ensemble se juge dans des situations comparables.

12 000 nits : un pic ne décrit pas tout l’écran en permanence

Le chiffre le plus spectaculaire est une luminosité maximale évoquée à 12 000 nits. Il faut le lire comme un pic annoncé dans les informations rapportées, sans l’assimiler à une luminosité permanente sur toute la surface.

La taille de la zone lumineuse, la durée et les conditions de mesure changent la portée d’une telle valeur. Un reflet de soleil dans une scène vidéo HDR et une page Web blanche à l’extérieur ne sollicitent pas l’écran de la même façon. Le nombre seul ne permet pas de conclure que ce Motorola sera douze fois plus lisible qu’un appareil annoncé à 1 000 nits.

Trois points seront plus utiles à vérifier lors des essais

La lisibilité en extérieur , avec la luminosité automatique activée.

, avec la luminosité automatique activée. Le maintien de cette luminosité lorsque l’écran reste allumé, au-delà d’un bref pic.

La consommation dans un usage identique, plutôt qu’une comparaison de capacités de batterie isolées.

Motorola a déjà présenté le téléphone, pas encore tous les résultats d’usage

La présentation officielle de Motorola confirme plusieurs éléments du Signature 27, notamment sa plateforme et son système de refroidissement. Elle ne transforme pas pour autant les indications d’écran rapportées dans la prise en main en mesures indépendantes.

Pour les lecteurs qui suivent le lancement du 5 novembre, l’écran devient ainsi un point précis à surveiller. Le Tandem est un choix technique intéressant ; son bénéfice concret devra se retrouver dans la visibilité, la maîtrise de la chaleur et l’autonomie, pas seulement dans un chiffre de luminosité.