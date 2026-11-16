OPPO Pad Air 6 : une photo du tableau passe du téléphone aux notes de la tablette

L’OPPO Pad Air 6 a été lancée en Chine le 16 novembre. La nouveauté la plus concrète pour les étudiants tient à l’application OPPO Notes : OPPO présente un geste qui transfère une photo de tableau prise avec un téléphone vers les notes ouvertes sur la tablette. Les appareils compatibles et la disponibilité de cette fonction en France restent à confirmer.

Dans le scénario décrit lors du lancement chinois, l’élève prend d’abord le tableau en photo. Il approche ensuite le haut du téléphone de l’écran de la tablette pour transférer le contenu vers ses notes. OPPO affirme que le système repère le tableau même lorsqu’il est décentré dans l’image. La présentation ne précise pas quels téléphones et quelles versions logicielles permettent ce geste.

L’intérêt est de réunir l’image du cours et les annotations au même endroit. Exemple : conserver la photo d’un schéma, puis ajouter le raisonnement qui l’accompagne pendant que l’enseignant passe à la suite. La présentation ne démontre pas que les formules, les dessins ou l’écriture manuscrite deviennent automatiquement modifiables.

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L’application accepte les supports de cours et les sujets d’examen en PDF et permet de les classer. Si l’espace manque pour développer une réponse, la zone d’écriture peut être étendue. On peut ainsi garder l’énoncé et les étapes du calcul ensemble. Sur la tablette, l’écran LCD de 12,1 pouces donne aussi davantage de place aux documents, tandis que les 603 g comptent si on la transporte quotidiennement.

Le lancement décrit également un partage de connexion 5G depuis un téléphone à proximité sans passer par le point d’accès classique. OPPO annonce jusqu’à 30 % de consommation en moins dans cette comparaison, mais ce chiffre concerne le partage de connexion tel qu’il a été testé par la marque. Il ne donne pas l’autonomie de l’ensemble pendant une journée de cours.

Ce qu’il faut vérifier pour un usage en France

Le lancement confirme le volet chinois. Pour un achat en France, la présence d’OPPO Notes en français, les modèles compatibles avec le transfert et la disponibilité des accessoires seront plus déterminants que la seule capacité de 10 050 mAh. Le détail des configurations Wi-Fi et 5G de la Pad Air 6 et notre comparatif avec la Xiaomi Pad 8 permettent de situer ce que le matériel change déjà.